Spitzenreiter in Philly

Sepp Straka hat auch am Moving Day bei der Truist Championship alles im Griff und startet nach einer 66 (-4) im Philadelphia Cricket Club in geteilter Führung mit Shane Lowry in den Finaltag des 20 Millionen Signature Events.

Nach der einwöchigen Turnierpause zeigt sich Sepp Straka in Philadelphia wieder voller Tatendrang. Zum Auftakt notierte Österreichs Nummer 1 sogar eine fehlerlose 63 (-7) und pendelte sich so nur zwei Schläge hinter Keith Mitchell (USA) im absoluten Spitzenfeld ein. Bei pitschnassen Verhältnissen präsentierte sich der Philadelphia Cricket Club am Freitag dann völlig konträr zum Donnerstag. Österreichs Nummer 1 beeindruckte dies jedoch nicht, denn mit einer 67 (-3) konnte er den Abstand zum US-Amerikaner halten und startet so als 3. voll im Titelkampf ins Wochenende.

Im Vorletzten Flight mit Justin Thomas (USA) hat der seit kurzem 32-jährige zu Beginn alles fest im Griff und nimmt nach souveränen Schlägen ein bombensicheres erstes Par mit. Auch danach kommt kaum Stress auf und da er auf der 4 aus einem starken Wedge aus drei Metern erstmals Kapital schlagen kann, mischt er auch weiterhin voll im Spitzenfeld mit. Nachdem der Drive am Par 5 der 5 dann etwas zu lang ins Rough ausrollt, geht sich die erhoffte Attacke ins Grün nicht aus und da in Folge der Viermeterputt haarscharf nicht fällt, kann er die einzige lange Bahn der Frotnine nicht zu einem weiteren Birdie überreden.

Weiter nachgelegt

Im trickreichen Wind bleibt er aber geduldig, legt sich auf der 7 die nächste Birdiemöglichkeit auf und schlägt diesmal aus 3,5 Metern eiskalt zu. Das bringt Sepp sichtlich auch ins Rollen, wie das nächste Birdie aus ganz ähnlicher Distanz direkt danach unterstreicht und mit dem roten Doppelpack spielt sich der dreifache PGA Tour Champion erstmals auch an die Spitze. Wie aus dem Nichts streikt auf der 12 dann jedoch plötzlich der Putter und drückt ihm mit einem ziemlich vermeidbaren Dreiputt aus gerade mal drei Metern das erste Bogey aufs Auge.

Der kleine Rückschlag ist aber kein Wirkungstreffer, denn schon am Par 5 der 15 parkt er die Attacke souverän am Grün und stellt mit einem sicheren Zweiputt den alten Zwischenstand von -3 wieder her. Stark scrambled er sich danach am Par 3 zum Par und stopft auf der 17 schließlich sogar aus rund acht Metern zum nächsten Birdie, was ihn erstmals sogar zum alleinigen Spitzenreiter macht.

Ryder Cup Buddies in geteilter Führung.

Fast wird es zum Abschluss noch einmal unangenehm, Sepp locht nach versandeter Annäherung aber einen wichtigen Parputt und biegt so nach der 66 (-4) am Sonntag mit Ryder Cup Buddy Shane Lowry bei gesamt 14 unter Par als Co-Leader auf die entscheidenen letzten 18 Löcher ab. Stephan Jäger spult am Samstag eine ziemlich abwechslungsreiche Runde ab. Am Ende steht der Deutsche aber immerhin noch mit einer 70 (Par) beim Recording und wahrt damit die Chance auf ein Topergebnis.

>> SKY überträgt Live und in HD von der Truist Championship.