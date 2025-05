Spitz(e) im Doppelpack

Nachdem Emma Spitz ihre Teamkolleginnen an den ersten beiden Tagen bei der Aramco Team Series zu einem 7. Platz führte, schnappt sich die Niederösterreicherin am Sonntag im New Korea CC auch in der Einzelwertung mit Rang 4 ein Topergebnis und schneidet sich so gleich zweimal ein sehenswertes Stück vom saftigen Preisgeldkuchen ab.

Nachdem sie ihr Team als Captain zu einem sehenswerten 7. Rang führte, hat Emma Spitz am Sonntag auch in der Einzelwertung beim mit 1,5 Millionen hochdotierten Aramco Series Event in Korea noch die Chance auf eine weitere Spitzenplatzierung. Als 18. fehlen der Niederösterreicherin vor dem Finaltag nur zwei Schläge auf die Top 10, was mit einer starken letzten Runde wohl durchaus noch aufzuholen wäre.

Schon auf der 2 findet am Sonntag der erste Birdieputt den Weg ins Ziel, womit Emma sofort ihr Vorhaben mit Nachdruck untermauert. Allerdings kann sie direkt danach auch den ersten Fehler nicht vermeiden und nimmt sich damit selbst vorerst etwas die Sicherheit, wie ein weiteres Bogey am Par 3 der 7 unangenehm unter Beweis stellt. Dieses scheint die Schönbornerin aber richtiggehend wachzurütteln, denn mit einem roten Doppelpack direkt danach, biegt sie nicht nur im roten Bereich auf die Backnine ab, sondern knackt auch vor dem Turn bereits die Top 10.

Saftiges Stück abgeschnitten

Die heiße Phase nimmt Emma auch perfekt auf die letzten neun Bahnen mit und zieht mit einem Par 3 Birdie auf der 11 und einem kurz darauffolgenden Erfolgserlebnis am Par 5 der 13 sogar bereits bis unter die Top 5 nach vor. Unaufgeregt zieht die ehemalige UCLA-Studentin ihr Spiel dann auf den letzten Löchern solide durch und bringt so am Ende mit der 69 (-3) ihre sogar klar beste Runde der Woche zum Recording.

Nach dem hervorragenden Auftritt im Team, was Emma immerhin knapp 3.000 Dollar einbrachte, schneidet sie sich am Sonntag in der Singlewertung beim mit 1,5 Millionen Dollar hochdotierten Event als starke 4. mit über 57.000 Dollar sogar ein richtig saftiges Stückchen ab. Auch in der Order of Merit und in der Weltrangliste sammelt die Schönbornerin angesichts des starken Starterfeldes sehenswert Punkte und unterstreicht so ihre derzeitige starke Form. Hyo Joo Kim (KOR) sichert sich bei gesamt 7 unter Par den Heimsieg.

Von Korea in die Niederlande

„Ich bin echt happy, dass es am Ende sogar noch ein 4. Platz geworden ist. Wir waren wieder mal nicht vom Wetterglück verfolgt. Die ersten 27 Löcher haben wir durchgehen im Regen gespielt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich so gut gespielt hab und einige echt gute Birdies und starke Saves gemacht hab. Es war aufgrund des Wetters auch klar, dass man Plätze gutmacht wenn man unter Par spielt. Die Grüns waren trotz des Regens schnell und hart und das Setup generell eher auf der langen Seite.“

„Es freut mich auch, dass ich im Training der letzten Wochen sichtlich an den richtigen Bereichen gearbeitet habe. Klar könnten noch ein paar Sachen noch besser laufen, aber das ist nichts grobes. Für mich geht’s jetzt gleich weiter in den Niederlanden und dann nach Frankreich. Ist nicht so leicht, dass zuerst Korea und dann zwei Europa Turniere anstehen, aber da muss man durch. Ich bin aber wirklich froh, dass es diese Woche schon so gut geklappt hat mit einem 4. Platz und meinem bislang besten Saisonergebnis. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt so weitergeht“, zeigt sich Emma am Weg zum Flughafen klarerweise sehr zufrieden.

Fotos: LET

Leaderboard Aramco Series Korea