Topergebnis im Team

Emma Spitz holt mit ihrem Team bei der ARAMCO Team Series im New Korea CC ein Topergebnis und hat auch in der Einzelwertung noch durchwegs gute Chancen. Sarah Schober ergeht es im Team Fuller weniger gut.

Unmittelbar vor Beginn der heiß ersehnten Europasaison jetten Österreichs Golfdamen noch einmal schnell nach Seoul zur Korea Championship. Mit 2 Millionen Dollar Preisgeld zählt das Dreitagesturnier zu den bestdotierten der Saison, auch wenn zugleich mit Koreas Golfelite bärenstarke Konkurrenz wartet.

Emma Spitz startet sogar als Teamcaptain ins hochdotierte Event und geht auf den Backnine dann auch mit gutem Beispiel voran. Fehlerlos absolviert sie die hintere Platzhälfte des New Korea CC und da sich ihre Teamkameradinnen durchaus gut ergänzen, kommt das Gespann immerhin mit einem Score von 6 unter Par auf der 1 an. Auf den vorderen neun Löchern geht der gewinnbringende Schwung dann jedoch ziemlich verloren, auch weil Emma plötzlich einige Bogeys einstreut. Am Ende kommen die Ladies sogar „nur“ mit 7 unter Par zum Recording, womit als 8. die Chance auf ein Topergebnis jedoch eindeutig lebt. In der Einzelwertung rangiert die Niederösterreicherin mit einer 72 (Par) sogar auf dem starken 7. Rang.

Zwar muss Emma am zweiten Spieltag bereits früh Bogeys notieren, ehe sich ein gewinnbringenderer Rhythmus einstellt, generell ergänzt sich das Damenteam am Samstag aber nahezu perfekt, was sich zur Halbzeit bereits in einem Zwischenstand von 5 unter Par bemerkbar mach. Die starke geschlossene Performance ziehen die Girls auch auf den hinteren Neun ziemlich durch und stehen so am Ende immerhin mit -9 beim Recording. Damit geht sich bei gesamt 16 unter Par auch das angepeilte Topergebnis aus. In der Singlewertung rutscht Emma mit der 73 (+1) zwar ein wenig zurück, bei nur wenig Rückstand auf die Top 10 hätte sie ein Spitzenergebnis aber eindeutig am Sonntag noch locker in Reichweite.

Sarah Schober mit weniger Glück

Im Team von Annabell Fuller (ENG) hat Sarah Schober etwas härter zu kämpfen als ihre Landsfrau. Generell agiert das Quartett auf den hinteren Neun noch etwas Schaumgebremst und kommt nur bei 1 unter Par zum Turn. Auch auf der vorderen Platzhälfte kommen die Ladies nicht recht ins Rollen und notieren lediglich eine Runde von 3 unter Par. Damit pendeln sie sich als 21. nur im hinteren Bereich ein und reißen auf die Top 10 auch bereits einen Rückstand von vier Schlägen auf. In der Singlewertung muss Sarah am Samstag einen Zahn zulegen, denn nach der 78 (+6) rangiert sie derzeit nur auf Rang 81.

Team Fuller kommt auch weiterhin nicht wirklich ins Rollen, denn nach den Backnine hält das Damengespann lediglich bei 2 unter Par, womit sie vorerst nur zwei Teams hinter sich lassen können. Auf den zweiten Neun läuft es dann zwar ein wenig besser, mit -6 und gesamt 9 unter Par geht sich aber nur eine Platzierung rund um Rang 20 aus. Auch in der Einzelwertung läuft es für Sarah nicht nach Wunsch, denn nach der 76 (+4) geht sich der Finaltag in dieser Woche nicht mehr aus.

Fotos: LET

