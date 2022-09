Startschuss für Sepp

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Sepp Straka startet im CC of Jackson in die neue PGA Tour Saison und will dort anknüpfen, wo er in Atlanta aufgehört hat. Matthias Schwab hofft nach dem eher durchwachsenen Wochenende in Napa auf mehr Konstanz in Mississippi.

Sepp Straka schrieb vergangene Saison auf der PGA Tour österreichische Golfgeschichte, denn als erster Spieler der Alpenrepublik überhaupt krönte er sich bei der Honda Classic zum Champion eines PGA Tour Events und schaffte es am Ende auch als erster Akteur in rot-weiß-rot bis ins große Tourfinale in Atlanta, wo er die Jahreswertung am Ende als beachtlicher 7. beendete.

Dementsprechend groß sind die Ambitionen des Longhitters in der neuen Saison, die er nun im CC of Jackson einläutet. So richtig warm wurde Österreichs Nummer 1 mit dem Par 72 Gelände jedoch noch nicht, denn bei bislang vier Antreten verpasste er jedesmal den Cut und wartet so noch auf die ersten Punkte und die ersten Preisgelddollars aus Mississippi.

Nachdem er allerdings vergangene Saison just rechtzeitig zu den Playoffs wieder zu alter Stärke zurückfand und etwa in Tennessee sogar nur hauchdünn seinen zweiten PGA Tour Sieg verpasste, darf man vom gebürtigen Wiener wohl durchaus einiges erwarten. Frisch ausgeruht und voller Tatendrang ist auch die Motivation, die Serie der “Missed Cuts” in Jackson zu durchbrechen, bei der Nummer 36 der Welt richtiggehend greifbar.

Mehr Konstanz in Mississippi?

Matthias Schwab konnte gleich beim ersten Saisonturnier in Napa im neuen FedEx-Cup anschreiben, ließ nach zwei sehenswerten Auftaktrunden am Wochenende jedoch einmal mehr etwas die Konstanz vermissen und damit auch deutlich besseres als einen 51. Platz liegen. Mit kurzer Erholungspause während des Presidents Cup hofft der Rohrmooser aber nun genau dies in den Griff zu bekommen.

Wie sein Landsmann wartet jedoch auch der Steirer noch auf ein erstes zählbares Ergebnis bei den Sanderson Farms Championship, denn in seiner Rookie Saison letztes Jahr verpasste er nach Runden von 74 (+2) und 75 (+3) Schlägen recht deutlich den Sprung ins Wochenende. Mit doch guter Form im langen Spiel und mehr Selbstvertrauen auf den Grüns soll sich dies nun jedoch ändern.

Der Wetterbericht jedenfalls verspricht allerbestes Wetter, denn tagtäglich steht nach derzeitiger Prognose strahlender Sonnenschein mit Spitzenwerten rund um 30 Grad Celsius auf dem Programm. Titelverteidiger beim 7,9 Millionen Dollar Event ist Sam Burns (USA), der erst vergangene Woche mit dem Team USA einen überzeugenden Sieg beim Presidents Cup gegen die Internationals einfahren konnte.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Sanderson Farms Championship.