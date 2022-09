Aufstieg in Challenge Tour verpasst

CASTANEA CHAMPIONSHIP – FINAL: Felix Schulz reicht selbst die tapfere 66 beim Tourfinale der Pro Golf Tour nicht mehr für ein Challenge Tour-Ticket.

Eine tapfere Aufholjagd auf den letzten 18 Löchern der Pro Golf Tour-Saison 2022 bleibt für Felix Schulz unbelohnt. Mit 6 Birdies bei nur einem Bogey verabschiedet sich der Steirer mit der bärenstarken 66 aus Adendorf, die ihn bis auf Platz 15 vorbringt. Mit dem Sieg beim Saisonfinale pusht sich jedoch der Deutsche Yannik De Bruyn sowie auch noch der Franzose Victor Veyret als 7. und der Deutsche Philipp Katich als 5. am Steirer vorbei, womit Schulz am Ende als 9. der Jahresendwertung drei Positionen auf ein Challenge Tour-Ticket fehlen. Die Top 5 plus der bereits fix aufgestiegene Marc Hammer erhalten das Spielrecht für die Challenge Tour 2023.

2. RUNDE: Mit deutlich sichererm Spiel startet Felix Schulz die notwendige Aufholjagd. Drei Birdies und ein Bogey summieren sich zur 69, mit der es um 13 Ränge bergauf bis zu Platz 23 geht. Vor dem Schlusstag beträgt der Rückstand auf die Top 10 jedoch bereits 4 Schläge. Clemens Gaster (70 / Platz 42), Yannik Alexander (70 / 49.), Max Lechner (77 / 68.) sind noch weiter weg von den interessanten Rängen.

1. RUNDE: Felix Schulz ging als 6. der Rangliste und damit mit allen Chancen auf ein Challenge Tour-Ticket ins Tourfinale der Pro Golf Tour. Im Golfresort Adendorf fallen auch heuer die finalen Entscheidungen auf der Deutschen Satellite Tour. Schulz verpatzt mit der kunterbunten 72 (+1) bei 5 Birdies und 6 Bogeys jedoch den Auftakt und rangiert nach den ersten 18 Löchern nur auf Position 36. Noch schlechter starten Clemens Gaster (73), Max Lechner (74) und Yannik Alexander (74).

