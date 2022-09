Abwechslungsreicher Start

OPEN DE PROVENCE – 1. RUNDE: Niklas Regner legt im Golf International de Pont Royal mit einer farbenfrohen Performance einen sehr abwechslungsreichen Start hin, geht nach der 72 (Par) aber zumindest aus dem Cutbereich in den zweiten Spieltag.

Die intensiven Wochen auf der Challenge Tour gehen für Niklas Regner in der Provence weiter. Vor dem drittletzten Challenger des Jahres ist der Liezener auf Position 52 auf der Road to Mallorca abgerutscht und somit vorerst in einer Sackgasse am Weg zum Tourfinale gelandet. Im Golf International der Pont Royal gilt es nun unbedingt der Drive vom Sommer wiederzufinden um die geforderten Topergebnisse anzupeilen.

Mit einer der ersten Startzeiten tritt sich der einzige Österreicher im Feld gleich am Par 3 der 2 ein frühes Bogey ein und läuft dem scoretechnischen Ausgleich in Folge lange Zeit hinterher. Erst auf der 7 kann er dann erstmals etwas durchatmen, nachdem er danach aber sogar ein Doppelbogey nicht verhindern kann, kommt er trotz eines weiteren roten Eintrags auf der 9 nur im Plusbereich auf den Backnine an.

So richtig ins Laufen kommt er jedoch auch auf den Backnine nicht, denn wieder benötigt er ein Birdie auf der 12 um zumindest einen weiteren Fehler kurz davor am Par 3 wieder auszubügeln. Am Par 5 der 14 gelingt dann zwar der scoretechnische Ausgleich, doch mit dem nächsten Fehler geht es auch sofort wieder in den Plusbereich retour. Erst ein weiteres Birdie auf der 17 kontert er sich nicht mehr aus und steht so zumindest mit der 72 (Par) und als 45. beim Recording.

Jens Fahrbring (SWE) erwischt mit einer 65 (-7) den besten Start.

