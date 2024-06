Straka gegen den US Open Fluch

Sepp Straka möchte seiner beeindruckenden Liste an Rekorden einen weiteren bei der 124. US Open hinzufügen – gegen den Österreicher Fluch beim schwierigsten Major.

Sepp Straka nimmt einen 4. Anlauf bei der US Open, dem Major, dass Österreichs Golfstars bislang am wenigsten Glück gebracht hat. Nur bei seinem Debüt vor 5 Jahren in Pebble Beach kam der Wiener ins Wochenende und hat sich mit Platz 28 auch die Latte nicht allzu hoch gelegt. In den letzten beiden Jahren gelang ihm beim Major der USGA keine Runde unter Par und auch kein Cut mehr.

Straka zweiter Österreicher in Pinehurst

Gespielt wird heuer in Pinehurst, dem Klassiker in North Carolina, wo Bernd Wiesberger 2014 sein US Open-Debüt gab, aber mit einem 36 Loch-Ergebnis von 10 über Par überfordert war. Immerhin setzte der Burgenländer, der diesmal in der Qualifikation scheiterte, vor 7 Jahren mit einem 16. Platz die österreichische Bestmarke.

Straka kommt nach der gelungenen US Open-Generalprobe und Platz 5 beim Memorial mit dem guten Gefühl angereist, dass sein Spiel scharf genug ist für den zu erwartenden beinharten Golftest. Martin Kaymer gewann die letzte US Open in Pinehurst Nummer 2. Der Par 70-Platz mit satten 6800 Metern Länge hat sich seitdem vom Layout kaum verändert, nur das Bentgras musste dem hitzebeständigeren Bermuda weichen. Die extrem ondulierten Grüns, die sich bereits an den Trainingstagen fast unspielbar hart und schnell präsentierten, gelten als wichtigste Verteidigung des Kurses und müssen auch mit Köpfchen angespielt werden.

Keine Überraschung bei US Open Favoriten

Titelverteidiger ist der Amerikaner Wyndham Clark, die Favoriten sind jedoch andere: Scottie Scheffler ist nach bereits 5 Saisonsiegen, was noch niemanden außer Tiger Woods in einem Golfjahr bis zur US Open gelang, der klare Favorit bei den Buchmachern. Mit großem Quotenabstand räumen die Buchmacher noch Rory McIlroy, Xander Schauffele, Collin Morikawa und Viktor Hovland die besten Außenseiterchancen ein.

Aus dem LIV-Lager hatten heuer bislang nur Bryson DeChambeau und mit Abstrichen auch noch Brooks Koepka überzeugt. Die Abtrünnigen im Golflager werden auch die US Open aufwerten, sie wie bei allen Majors auch wirklich die Allerbesten komplett versammelt sind. Alle Augen werden jedoch einmal mehr auf Tiger Woods gerichtet sein, der ebenfalls in Pinehurst No. 2 aufteen wird. Mit Stephan Jäger und Martin Kaymer sind auch zwei Deutsche im Feld.

SKY überträgt LIVE an allen vier Spieltagen von der 124. US Open.

Tee-Times und Leaderboard von der US Open