Sepp Straka muss sich nach einem Mega-Finish beim AT&T Pebble Beach Pro-Am am Ende nur hauchdünn um einen einzigen Schlag Collin Morikawa (USA) geschlagen geben.
Von Beginn an präsentierte sich Sepp Straka beim ersten Signature Event der neuen Saison in absoluter Birdielaune und startete gleich mit einer makellosen 66 (-6) in Pebble Beach am Donnerstag ins Turnier. Auch in Spyglass Hill hatte Österreichs Nummer 1 alles fest im Griff, packte eine weitere 66 (-6) drauf und startete damit aus durchwegs aussichtsreicher Verfolgerrolle ins Wochenende. Zurück in Pebble Beach, hatte er im recht trickreichen Wind am Moving Day dann erstmals richtig zu kämpfen und fand auf den Frontnine kein wirklich brauchbares Rezept.
Ein gelochter Bunkerschlag zum Birdie auf der 10 ließ den "Straka-Express" dann aber Fahrt aufnehmen und mit enorm starken Backnine spielte sich Österreichs Nummer 1 am Ende sogar noch zu einer 67 (-5). Da ihm parallel dazu Akshay Bhatia (USA) von der Spitze aus wieder entgegenkam, trennen den 32-jährigen aus erster Verfolgerrolle nur noch zwei Schläge vom US-Amerikaner. Im Schlussflight mit Spitzenreiter Bhatia und Collin Morikawa (USA), der am Samstag sogar eine 62 (-10) auspackte, wird Sepp mit Sicherheit alles versuchen sofort Druck auszuüben um am Ende womöglich seinen zweiten Titel bei einem Signature Event bejubeln zu können.
Im bereits zu Beginn teils etwas böigen Wind findet Sepp dann alles andere als geplant in den Sonntag, denn nach durchaus ansprechendem Drive zieht die Annäherung deutlich zu weit nach links und aus dem Grünbunker geht sich das anfängliche Par am Ende nicht mehr aus. Auch am darauffolgenden Par 5 bringt er sich mit versandetem Drive etwas in Schwierigkeiten, locht am Ende aber aus sechs Metern und gleicht sein Tagesergebnis so postwendend wieder aus. Ins Rollen bringt ihn der Schlaggewinn aber vorerst nicht, denn auch weiterhin agiert er vor allem mit den Eisen noch zu ungenau, was sich am Par 3 der 4 mit einem verpassten Up & Down auch im nächsten Bogey niederschlägt.
Im Finish heißgelaufen
Auch in Folge wollen vor allem die Annäherungen bei weitem nicht mehr so genau gelingen wie an den Tagen zuvor, was ihn einerseits vorerst die Türe zu weiteren Birdies versperrt und ihn andererseits sogar immer wieder ums Par kämpfen lässt. Immerhin vermeidet er teils sehenswert Bogeys und bleibt so auch weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Auf der 11 kann er dann nach längerer Zeit auch wieder jubeln, nachdem er sich die Birdiechance aus drei Metern nicht nehmen lässt und so sein Score wieder ausgleicht. Allerdings macht er sich nur kurz danach das Leben mit einem überschlagenen Grün auf der 13 und mit dem nächsten Bogey selbst wieder schwer.
Weiterhin kämpft Sepp aber verbissen und dreht den Sonntag trotz versandeter Attacke danach am Par 5 einmal mehr wieder auf Anfang. Zwei Löcher später rollt dann auf der 16 auch aus gut vier Metern der Birdieputt ins Ziel, was ihn kurz vor Schluss der Runde erstmals am Sonntag in den Minusbereich bringt. Das lässt den Putter im Finish erstmals richtig Feuer fangen, denn am berühmten Par 3 der 17 stopft er dann auch aus rund sechs Metern mit spürbarem Break den Putt, womit er sich auch wieder unter die Top 5 kämpft.
Nervenstark parkt er schließlich den finalen schwierigen Drive am Fairway und lässt nach einer super Attacke sogar noch den Adler landen. Die geteilte Führung bei 21 unter Par hält am Ende aber nur wenige Sekunden, denn mit dem Birdie macht Collin Morikawa mit der 67 (-5) und bei gesamt 22 unter Par den Sack zu. Nach Rang 7 im Vorjahr, teilt sich Sepp heuer nach der finalen 68 (-4) einen hervorragenden 2. Rang mit Min Woo Lee (AUS), sammelt erstmal heuer massig FedEx-Cup Punkte und stockt darüber hinaus auch sein Preisgeldkonto gleich um satte 1,76 Millionen Dollar auf.
Bereits nächste Woche wird Sepp in Los Angeles beim nächsten Signature Event wieder in den Teeboxen stehen. In der derzeitigen Form darf man sich vom mittlerweile zweifachen Familienvater wohl auch im Riviera CC wieder einiges erwarten. Auch die beiden Deutschen Vertreter dürfen sich nach etlichen Problemen in dieser Woche mit roten Finalrunden über ein versöhnliches Ende freuen.