Straka in Pole Position bei Cognizant

Sepp Straka startet nach Sieg vor drei Jahren in Palm Beach Gardens und schon mit Saisonsieg als Topfavorit bei Cognizant Classic auf der PGA Tour.

Sepp Straka kehrt in den PGA National von Palm Beach Gardens zurück, wo er vor drei Jahren mit dem Sieg bei der Honda Classic den ersten vollen Erfolg auf der PGA Tour feiern konnte. Auch wenn er zuletzt bei der Genesis Invitational den Cut verpasste, legte er in Summe heuer seinen bislang besten Saisonstart der Karriere hin, nachdem er vor einem Monat seinen bereits dritten vollen Erfolg in der stärksten Golfliga der Welt feiern konnte.

Straka als Topfavorit und in Featured Group

Vor allem ist der Wiener heuer so fleißig wie noch nie in ein Golfjahr gestartet und bestreitet im Februar bereits seinen 7. Turniereinsatz. Als aktuell 3. im FedExCup ist er auch massgeblich an der europäischen Dominanz in der PGA Tour-Jahreswertung beteiligt, mit Aberg, Straka und Detry in den Top 4.

Das Turnier im PGA National firmiert nunmehr unter dem Namen Cognizant Classic und zählt mit 9,2 Millionen Dollar Preisgeld zu den wichtigeren Turnieren außerhalb der Signature Events auf der PGA Tour. Zugleich beginnt der Florida Swing auf Sepp’s geliebtem Bermudagras mit auch deutlich selektiveren Kursen, wie er sie mag.

Das Spielerfeld ist vor dem Arnold Palmer Invitational und dem Players nicht allzu stark besetzt, weshalb Sepp neben Shane Lowry zum absoluten Favoritenkreis zählt, vor allem da er als einziger Spieler im Feld hier bereits gewann und heuer auch schon einen Titel holen konnte.

SKY überträgt LIVE von der Cognizant Classic mit Sepp Straka in den Featured Groups an den ersten beiden Spieltagen.

