Straka nach Megapause mit Heimvorteil

Sepp Straka ist rechtzeitig zurück im Turniermodus zur RSM Classic, dem Saisonfinale der PGA Tour in Georgia.

Nach 7 Wochen Turnierpause für den Jungpapa teet Sepp Straka rechtzeitig zum Saisonfinale der PGA Tour noch einmal im heurigen Jahr auf. Die RSM Classic in Sea Island will sich der ehemalige Georgia Bulldog auch heuer nicht entgehen lassen. Das Turnier am Seaside und Plantation Course auf St. Simons Island hat Österreichs Nummer 1 allerdings bisher wenig gegönnt: ein 44. Platz vor 4 Jahren war schon das höchste der Gefühle.

Noch dazu geht es für Sepp „nur“ noch um Weltranglistenpunkte und einen Anteil am Preisgeld von 7,3 Millionen Dollar, da er sich im FedExCup nicht mehr verbessern kann und alle Majors und Elevated Events für 2025 bereits fixieren konnte. Bloß für die Ryder Cup-Qualifikation könnte Straka wichtige Punkte sammeln.

Das Feld ist beim Saisonfinale nicht allzu stark besetzt und wird vom Schweden Ludvig Aberg angeführt, der auf Sea Island seinen ersten Titel auf der PGA Tour gewann. Nach seiner Knieoperation musste der Jungstar zwei Monate pausieren und kommt so heuer doch noch zu einem Turniereinsatz.

Straka darf zuerst am Plantation Course (Par 72) ran, der in etwa gleich schwer wie der Sea Side Course (Par 70) ist, den er am Freitag in Angriff nehmen wird.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Sea Island.

