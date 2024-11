Nur wenig mitgenommen

Markus Brier kommt bei den Mexico Senior Open erst spät ins Rollen und nimmt aus dem Punta Mita GC jenseits der Top 40 nicht wirklich viel mit.

Markus Brier ist nach Mexiko zum vorletzten Event des Jahres auf der Legends Tour gejettet um sich doch noch auf der Zielgeraden im Ranking von Position 37 zu verbessern. Allerdings ist das Feld deutlich stärker als bei europäischen Events, da viele Stars von der Champions Tour ebenfalls beim ersten Event der Legends Tour in Mexiko dabei sein wollen. So geben sich etwa Alex Cejka, Corey Pavin, Shaun Micheel oder Angel Cabrera im Punta Mita GC die Ehre.

Zum Auftakt hat Markus Brier gleich eine der ersten Startzeiten, kann diese auf den Frontnine jedoch noch nicht gewinnbringend in die Waagschale werfen, denn ein frühes Bogey bessert er zwar am Par 5 der 4 rasch wieder aus, nach weiteren Fehlern kommt er jedoch nur bei 2 über Par zum Turn. In dieser Tonart geht es zum Leidwesen des einzigen Österreichers im Feld auch auf den hinteren Neun weiter, denn am Ende leuchtet sogar nur die 76 (+4) auf, womit er nach den ersten 18 Löchern nur im geschlagenen Feld rangiert.

Auch am Samstag wieder Probleme

Am Samstag kommt „Maudi“ mit der Par 72 Anlage in Nayarit auf den Frontnine deutlich besser zurecht. Nach anfänglichen Pars nimmt er vom Par 5 der 4 das erste Birdie mit und biegt nach weiteren Erfolgserlebnissen auf der 6 und dem Par 5 der 9 sogar dank einer fehlerlosen ersten Platzhälfte bei 3 unter Par zur 10 ab. Rund um den Turn geht der Schwung jedoch völlig verloren, denn auf der 12 schleicht sich dann auch der erste Fehler ein und da er sich von der 14 weg sogar gleich drei Bogeys in Folge einfängt, geht sich schlussendlich sogar nur die 73 (+1) aus. Damit rutscht der 56-jährige auch noch weiter ab und startet nur als 55. in den Finaltag.

Mit einem anfänglichen Birdie beginnt die Finalrunde für den 56-jährigen zwar nach Maß, allerdings kann er nicht weiter nachlegen und muss schließlich am Par 3 der 8 auch den ersten Fehler einstecken. Mit dem Tagesergebnis von Level Par kommt er so vor den letzten neun Löchern noch nicht wirklich vom Fleck. Erst auf den Backnine stellt sich dann ein brauchbarer Rhythmus ein, was sich auf den Par 5 Löchern der 11 und 15 auch in weiteren roten Einträgen niederschlägt. Nachdem dann auch die 16 noch ein Birdie bereithält, ist er sogar auf Kurs zu seiner ersten Runde in den 60ern, allerdings macht ihm dabei noch die 18 einen Strich durch die Rechnung. Am Ende leuchtet mit der 70 (-2) zwar sein klar bester Score der Woche auf, mehr als Rang 43 geht sich so jedoch nicht mehr aus.

Steven Alker schnappt sich mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 17 unter Par den Sieg.

Leaderboard Mexico Senior Open