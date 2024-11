Roter Auftakt in Down Under

Lukas Nemecz notiert zum Auftakt der BMW Australian PGA Championship eine 69 (-2) und bringt sich so im Royal Queensland GC doch recht klar auf Kurs in Richtung Wochenende.

„Eigentlich wollte ich am Samstag bereits den Flug nach Australien nehmen, das wird jetzt wohl nichts werden“, meinte Lukas Nemecz noch nach dem verpassen einer neuen Tourkarte nach dem Tourschool-Marathon in Spanien. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, denn nach einer kraftraubenden Saison und dem sechstägigen Kraftakt in Andalusien waren noch nicht allzu viele Spieler richtig motiviert die Startchance in Down Under wahrzunehmen, weshalb Lukas plötzlich doch ins Aufgebot für Brisbane rutschte.

„Ist ziemlich cool, dass ich mit meiner kleinen DP World Tour Kategorie zumindest einmal in das erste der beiden australischen Turniere reingekommen bin“, so Lukas während er am Weg zum Flughafen weiß. „Ich bin doch recht gut aufgewärmt von der Tourschool und werde daher die Chance nutzen. Ich sehe das mal als eine Bonuswoche und wer weiß, was sowas bringen kann.“ Die Konkurrenz ist zwar beim ersten Event des neuen Wertungsjahres einigermaßen überschaubar, beim kosanktionierten Turnier mit der PGA of Australia mischen mit etwa Min Woo Lee und Cam Smith aber immerhin einige der Allerbesten der Aussies mit.

Gut reingefunden

Für den einzigen Österreicher im Feld beginnt das Turnier dann am Donnerstag mit früher Startzeit auch durchwegs gut, denn nach zwei anfänglichen Pars findet der Steirer bereits auf der 12 das erste Erfolgserlebnis. Zwar kann er daran vorerst nicht anknüpfen, bei generell nicht allzu tiefen Scores macht er mit Pars jedoch nichts verkehrt und biegt so schließlich immerhin im zartrosa Bereich auf die vorderen neun Löcher ab.

Dort angekommen erwischt es ihn dann jedoch auf der 1 auch mit dem ersten Schlagverlust, der jedoch immerhin außer dem scoretechnischen Ausgleich keine Spuren hinterlässt. Sofort kann der 35-jährige sein Spiel wieder stabilisieren und drückt schließlich im Finish noch einmal sehenswert aufs Tempo. Zunächst biegt er am Par 5 der 7 den Tag wieder unter Par und beendet die Auftaktrunde mit noch einem weiteren Par 5 Birdie auf der 9, womit er immerhin mit einer 69 (-2) ins Turnier startet und sich so als 32. auch klar auf Cutkurs bringt.

Elvis Smylie (AUS) erwischt mit einer 65 (-6) den besten Start.

