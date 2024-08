Straka startet in die Playoffs

Sepp Straka ist zurück auf seiner heuer stärksten Bühne und geht bei der St. Jude Championship optimistisch in die FedExCup Playoffs.

Nach den doch enttäuschenden Wochen in Europa mit Open und Olympia möchte Sepp Straka bei den FedExCup Playoffs ein spätes Highlight setzen und so eine weitere Erfolgssaison im Kreis der Weltelite anhängen. Am besten läuft es für den Wiener heuer noch auf der PGA Tour, wo er nach vier Top 10-Ergebnissen immerhin den 18. Rang im FedExCup einnimmt und so stressfrei mit den Top 70 für die St. Jude Championship, dem ersten von drei Playoff-Turnieren qualifiziert ist.

Straka schrammte nur knapp am Sieg vorbei

Unvergessen ist seine Galavorstellung vor zwei Jahren, als er sich erst im Stechen Will Zalatoris geschlagen geben musste. Im Vorjahr lief es dagegen mit Platz 63 in Memphis weniger prickelnd. Immerhin sollten ihm die Bermudagrüns deutlich besser in die Karten spielen als zuletzt in Europa, wo ihm der Putter trotz starkem langen Spiel einen Strich durch die Rechnung machte.

Topfavoriten sind Olympiasieger Scottie Scheffler sowie seine US-Landsleute Xander Schauffele und Collin Morikawa. Aus europäischer Sicht werden vor allem Rory McIlroy und Silbermedaillengewinner Tommy Fleetwood zu beachten sein. Zum dritten Mal wird ein Playoff im TPC Southwind gespielt, wo zuvor jahrelang ein WGC-Event mit vergleichbar starkem Feld ausgetragen wurde.

Drives und Eisen als Schlüssel zum Erfolg

Am Par 70-Kurs von Memphis gilt es das fette Rough vom Tee aus dem Spiel zu nehmen um eine Chance zu haben, die kleinen Bermudagrüns erfolgreich anspielen zu können, eine Kombination die für Sepp Straka eigentlich maßgeschneidert ist.

Heuer qualifizierten sich nur die Top 70 für das erste von drei Playoffs im FedExCup. Die besten 50 nach Memphis erhalten einen Startplatz für die BMW Championship kommende Woche, das zweite Playoff-Turnier der PGA Tour. Die besten 30 danach sind wie gewohnt für die Tour Championship, das große Finale in Atlanta qualifiziert.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen LIVE aus dem TPC Southwind

