Der überraschende Aufstieg der Beliebtheit des Golfsports

Denken Sie kurz an Austin, Texas. Seit 2010 ist die Bevölkerung der neuen Tech Hauptstadt Nordamerikas um 32 % gewachsen, und in den letzten 3 Jahren hat sie mehr Millionäre angezogen als jede andere Stadt in den Vereinigten Staaten.

In einem boomenden Markt wie Austin, wo ein 0,15 Hektar großes, leeres Grundstück in der Nähe des Lions Municipal Golf Course im Stadtteil Deep Eddy für über 1 Million US Dollar verkauft wird, lautete die Geschichte des Golfsports noch Anfang 2020: Golfplätze mit schlechter Leistung wären ideale Kandidaten für eine Umwandlung in Immobilien.

Schließlich wurden von 2004 bis 2020 jährlich mehr Golfplätze geschlossen als eröffnet. Dennoch hat COVID-19 die Landschaft verändert – und auch den Golfsport und die Golf Wetten weltweit.

Golfs Boom nach der Pandemie

Wenn es einen Golf Boom gibt, dann könnte man eigentlich den COVID-19 bedanken. Denn der Anstieg wurde durch eine Kombination aus seriösen Golfern mit zusätzlicher Freizeit und einer neuen Bevölkerungsgruppe angekurbelt.

Adam Owens, der Eigentümer zahlreicher Golfplätze in Austin und CEO von Magnolia Golf Management, hat diesen Anstieg persönlich beobachtet. Seit 2015 steigen seine Einnahmen kontinuierlich an, wobei die letzten beiden Jahre besonders stark waren.

Die Abschlagplätze sind von morgens bis abends überfüllt, da immer mehr technikbegeisterte Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten hinzukommen. Owens hat auf die steigende Nachfrage reagiert, indem er die Übungsanlagen modernisiert hat, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Technologie und Social Media

Owens nutzte umgehend die Vorteile von Echtzeit-Marketing und sozialen Medien, um die Beliebtheit seiner Golfplätze zu erhalten, da seine Kundschaft technologisch versiert war.

Magnolia Golf Management stellte einen Vollzeit-Koordinator für soziale Medien ein, um sicherzustellen, dass die Informationen des Tages auf dem Abschlagplan mit den Posts und der Kommunikation synchronisiert werden. Diese Echtzeit-Engagement-Strategie hat zu einer sofortigen Steigerung der Platznutzung und der Termine geführt.

Owens‘ Erfolg wird durch umfangreichere Branchendaten bestätigt. Im Jahr 2023 meldete die US Golf Association einen Anstieg von 16 % von 2020 auf 3 Millionen Spieler mit offiziellem Handicap.

Erstmals erwarben über 400.000 dieser Teilnehmer ein Handicap. Insgesamt lag die Zahl der in den USA ausgetragenen Runden im Jahr 2022 um 15 % über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019, was auf die zunehmende Beliebtheit des Sports hindeutet.

Die sich wandelnde Definition von Golf

Die herkömmliche Wahrnehmung von Golf ändert sich. Unterhaltung abseits des Golfplatzes ist heute ein Prinzip des modernen Golfspiels. In diesen Anlagen können Einzelpersonen Bälle abschlagen, während sie an Getränken nippen.

Im Jahr 2022 gaben neue Standorte mehr Geld für Callaway-Ausrüstung aus als für Callaway-Ausrüstung, was zu einem Umsatzbeitrag von 1,5 Milliarden US Dollar führte – ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr.

Einfluss der Medien und zukünftiges Wachstum

Auch die Medien haben die Aufmerksamkeit auf die wachsende Zahl von Golfbegeisterten gelenkt. Die Dokumentarserie „Full Swing” auf Netflix, die die PGA Tour während der Saison 2022 begleitete, wurde schnell populär und für eine zweite Staffel verlängert.

Der Erfolg der Serie erinnert an „Drive to Survive”, die einen erheblichen Einfluss auf die Sichtbarkeit der Formel 1 in den USA hatte. Golf hat durch die verstärkte Präsenz im Fernsehen und in den sozialen Medien weiter an Popularität gewonnen.

CBS, NBC und der Golf Channel berichteten 2023 alle über einen Anstieg der Zuschauerzahlen, wobei die Finalrunde der Masters die meistgesehene Golfübertragung der letzten 5 Jahre war.

Die Zuschauerzahlen der PGA Tour spiegeln diesen „Netflix-Effekt“ bereits wider. Social Media werden von Spielern wie Max Homa genutzt, um ihre Profile zu verbessern und so mehr Bewunderer für den Sport zu gewinnen.

Eine vielfältige und nachhaltige Zukunft

Die Bemühungen der Golfindustrie um Modernisierung und Diversifizierung zeigen positive Ergebnisse. Durch die Einbeziehung von Technologie, sozialen Medien und innovativen Erlebnissen außerhalb des Golfplatzes hat der Golfsport ein vielfältigeres und integrativeres Publikum angezogen.

Golf steht kurz vor neuen Höhen, da es sich weiterentwickelt, Teilnehmer aus allen Lebensbereichen anzieht und garantiert, dass das Spiel in der heutigen Zeit dynamisch und lebendig bleibt.

Ilustration: erstellt mit KI