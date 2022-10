Titelanwärter

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka bleibt nach einer 69 (-3) am Samstag auch weiterhin der Spitzengruppe erhalten und zählt im CC of Jackson bei drei Schlägen Rückstand auf die Spitze klar zu den Titelanwärtern.

Sepp Straka verpasste zwar bei seinen bisherigen vier Auftritten im CC of Jackson den Cut, mischt heuer bei seinem ersten Saisonstart dafür gleich im Titelkampf mit, denn nach Runden von 69 (-3) und 66 (-6) Schlägen muss er am Leaderboard lediglich Thomas Detry (BEL) und Mackenzie Hughes (CAN) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen und startet so im ersten Verfolgerflight in den Moving Day.

Gleich auf der 1 legt er sich dann eine durchaus gute Birdiemöglichkeit auf, der Putt fällt jedoch etwas zu kurz aus und bleibt knapp vor dem Loch liegen. Auf der 2 macht er die Sache dann deutlich besser und holt sich aus zwei Metern ein rasches erstes Birdie ab. Zwei Bahnen später streikt am ersten Par 3 jedoch der 14. Schläger im Bag und lässt ihn aus gut 13 Metern dreimal ansetzen, womit sein Score auch rasch wieder bei Level Par steht.

Sofort am Par 5 danach rehabilitiert sich der Putter aber wieder und bessert den Faux-pas von vorhin mit einem sehenswerten Birdie aus acht Metern postwendend wieder aus. Par um Par reiht er in Folge aneinander, ehe er direkt nach dem Turn am Par 3 der 10 den fälligen Fünfmeterputt versenkt und so weiterhin im absoluten Spitzenfeld mitmischt. Mit leichten Ungenauigkeiten danach wollen sich nicht nur vorerst keine weiteren Birdiechancen ergeben, er hat sogar einigermaßen zu kämpfen um wichtige Pars auf die Scorecard zu kratzen.

Alles möglich

Gerade als die Führung auf 13 unter Par springt, knallt Sepp am letzten Par 5 die Grünattacke perfekt aufs Kurzgemähte und hat so sogar die Chance den großen Vogel auf der Scorecard landen zu lassen. Der Eagleputt aus gut fünf Metern schleicht zwar knapp am Loch vorbei, das nächste Birdie ist aber in trockenen Tüchern, womit er weiterhin voll dem Titelkampf erhalten bleibt. Auch auf den darauffolgenden Löchern ergeben sich durchaus gute Birdiechancen, allein der Putter kühlt in der späten Phase unangenehm ab und lässt so keine weiteren roten Einträge mehr springen.

Am Ende steht der 29-jährige mit der 69 (-3) beim Recording und startet bei gesamt 12 unter Par und drei Schlägen Rückstand auf die Spitze mit klar intakten Chancen auf seinen zweiten PGA Tour Sieg der Karriere in den Finaltag.

