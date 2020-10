Topränge zu knacken

BERMUDA CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka tritt am Moving Day im Port Royal GC lange Zeit auf der Stelle, beendet die Runde aber mit zwei Birdies und bleibt so mit der 69 noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Sepp Straka stemmte sich am Freitag im Port Royal GC mit aller Macht gegen den Starkwind und arbeitete sich richtiggehend zu einer zweiten 70 (-1). Was die zartrosa Performance angesichts der schwierigen Verhältnisse wirklich wert war zeigte sich erst am Nachmittag so richtig, denn der Longhitter kletterte im Klassement schlussendlich sogar um satte 39 Ränge nach vor und geht so als 25. in durchwegs aussichtsreicher Position ins Wochenende.

Der Start geht am Samstag dann jedoch gleich gründlich daneben, denn nachdem die Annäherung das Grün verfehlt, kann er sich nicht mehr zum Par scrambeln und muss das anfängliche Bogey einstecken. Anders als am Vortag hat er diesmal nicht rasch die passende Antwort parat und benötigt auf der 4 sogar richtig viel Gefühl um aus dem Grünbunker ein schnelles zweites Bogey noch zu verhindern.

Erst die 7 erweist sich dann erstmals am dritten Spieltag als gewinnbringend. Sepp knallt die Grünattacke am Par 5 stark aufs Grün und legt sich so sogar die Eaglechance auf. Zwar will der Adler nicht landen, der scoretechnische Ausgleich stellt aber kein Problem dar. In Folge notiert er auf den nächsten Bahnen recht sichere Pars, stellt sich mit einem verzogenen Abschlag, der prompt im nächsten Bogey mündet, auf der 11 aber erneut ein Bein und rutscht so wieder in den Plusbereich ab.

Diesmal allerdings gelingt der Konter sofort, denn selbst ein weiterer knapp verzogener Drive kann eine gute Annäherung und das zweite Birdie nicht sabotieren. Kurz vor Schluss geht sich dann am letzten Par 5 nach gelungener Grünattacke noch ein weiterer Schlaggewinn aus, der ihm auch wieder das Minus als Vorzeichen beschert. Angespornt vom späten Erfolgserlebnis legt er auch auf der 18 noch einen gefühlvollen Approach aufs Kurzgemähte und beendet die Runde so sogar mit einem Birdie-Doppelpack, der ihm noch die 69 (-2) ermöglicht. Als in etwa 22. bleibt er so auch noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Leaderboard Bermuda Championship