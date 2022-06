US Open 2022 – News Ticker

US OPEN 2022 – NEWS LIVE-TICKER: Sepp Straka einziger Österreicher beim 3. Major +++ US-Euro Quartett als Co-Favorit +++ Mickelson spendet Worthülsen.

+++ STRAKA ZUM 2. MAL BEI US OPEN +++

Drei Jahre nach seinem Debüt in Pebble Beach, wo er mit einem 28. Platz seine bisherige Major-Bestmarke setzte, kommt Sepp Straka zu seinem zweiten US Open-Einsatz. Der Honda Classic-Champion konnte bislang ausschließlich bei den drei amerikanischen Majors aufteen, wo er sich auch am Wohlsten fühlt. Mit dem Klassiker von Brookline nahe Boston bekommt der Wiener erneut einen megaschweren Golfplatz vorgesetzt, wie er es auch bevorzugt. Matthias Schwab und Bernd Wiesberger konnten sich nicht qualifizieren.

+++ US- UND EURO-STARS IM FAVORITENKREIS +++

Rory McIlroy, Titelverteidiger Jon Rahm, Justin Thomas sowie Scottie Scheffler werden als Topfavoriten beim dritten Major des Jahres gehandelt. Interessant wird auch sein, wie die LIV-Rebellen Dustin Johnson und Phil Mickelson von den Fans empfangen werden. Martin Kaymer, der ebenfalls ins Lager der Saudis wechselte, musste dagegen wie schon in Hamburg mit Handgelenksverletzung absagen.

+++ TIGER MUSS PASSEN +++

Bereits im Vorfeld sagte auch schon Tiger Woods ab. Nach seinem überraschend starken Auftritt beim Masters und ebenso überraschend schwacher Performance bei der PGA Championship muss der US Superstar weiter geduldig an seiner körperlichen Rehabilitation arbeiten und sich eine weitere Auszeit gönnen. “Mein Körper braucht mehr Zeit um ein weiteres Major Turnier zu spielen,” hofft er auf einen Start bei der Open im Juli.

+++ MICKELSON SAGT MIT VIELEN WORTEN GAR NICHTS +++

Erstes Highlight in Brookline sollte Phil Mickelsons Presser am Montag werden, doch es wurde eher ein Fehlstart: mit vielen Worten ohne konkreten Aussagen versuchte der US-Evergreen seinen Wechsel ins LIV-Lager zu erklären. Über unangenehme Fragen, wie er den Familien der 911-Opfer, die ihm Sportswashing mit Saudi-Millionen vorwarfen, turnte er sich mit Worthülsen elegant hinüber. Der wahre Test für Mickelson wird nach vier Monaten Turnierpause jedoch der megaschwere Country Club von Brookline werden – einer der vier Gründungsplätze der USGA – und vielleicht noch mehr die Reaktionen der enttäuschten, patriotischen Fans.