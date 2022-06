Zum Turnier: Mit einfachen Tricks zu besserer Konzentration am Green

Wenn ein großes Golfturnier vor der Tür steht, ist die Aufregung groß. Selbst, wenn man täglich am Grün steht, viel übt und mit den Tipps von Profis regelmäßig trainiert , kann die Nervosität und Anspannung ganz schön in die Höhe steigen. Das ist auch normal, schließlich können selbst die besten Profis vor den Turnieren noch nervös sein. Um allerdings zu vermeiden, dass die Aufregung die Leistung am Green beeinträchtigt, kann man mit einigen einfachen Tricks die Konzentration und damit auch die Leistung am Platz steigern.

Mehr als körperliche Fitness

Beim Golf geht es nicht nur darum, körperlich fit zu sein und alle Techniken und Bewegungsabläufe perfekt zu können, um bestmöglich abzuschneiden. Selbst, wer den besten Schwung, optimal eingeübte Bewegungsabläufe und einen hervorragenden Stand hat, kann bei zu hoher Nervosität unter Leistungseinbrüchen leiden. Am Green ist nämlich nicht nur körperliche Fitness, sondern auch hohe Konzentration und mentale Stärke gefragt. Nur wer sich genau auf die Aufgabe konzentrieren und die Konzentration auch über das gesamte Turnier hinweg hochhalten kann, kann die bestmögliche Leistung erbringen. Dabei ist es einerseits wichtig, dass die eigene Nervosität nicht die Überhand gewinnt, und andererseits der Druck von außen, wie etwa von Zuschauern oder bedrohlichen Gegenspielern, nicht zu viel Wirkung hat. Mit der richtigen Vorbereitung bleiben nicht nur die Muskeln, sondern auch die Nerven beim Golfturnier stark.

Schlafen ist das A und O

Die Vorbereitung für jede Aufgabe, die hohe Konzentration und Nervenstärke bedarf, beginnt bereits in der Nacht davor: beim Schlafen. Denn ausreichend erholsamer Schlaf ist das A und O, um zu Bestleistung hochfahren zu können. Dies ist nicht nur vor einem Golfturnier der Fall, sondern auch bei allen anderen Sportarten, sowie beim Denksport. Kein Fußballspieler kann 90 Minuten lang Höchstleistung erbringen, ohne ausreichend geschlafen zu haben und auch professionelle Schachspieler brauchen erholsamen Schlaf, um beim Schachturnier die bestmögliche Strategie auszuklügeln, um den Gegner zu schlagen. Gleichermaßen benötigen Pokerspieler oftmals über lange Stunden hinweg höchste Konzentration und können nur mit der richtigen Vorbereitung bessere Leistung am Turnier erzielen. Neben körperlicher Betätigung und einer gesunden Ernährung ist ausreichend erholsamer Schlaf hier einer der wichtigsten Teile der Turniervorbereitung. Gleiches gilt ebenso vor dem Golfturnier. Bei Schlafmangel werden oft Konzentration, Aufmerksamkeit und Urteilsvermögen eingeschränkt, wodurch die Leistung beim Turnier in Mitleidenschaft gezogen wird. Stattdessen sollte man stets zur gleichen Zeit ins Bett gehen und sichergehen, genügend Stunden Schlaf zu bekommen , um morgens direkt ausgeschlafen und voller Energie in den Tag zu starten. Da bringen einen dann auch am Grün der Druck und der Gegner nicht so schnell aus der Ruhe.

Nervennahrung für das Gehirn

Sich gesund und ausgewogen zu ernähren, ist nicht nur für die körperliche Fitness wichtig, sondern auch essenziell, um mental gestärkt zu sein und sich bestmöglich konzentrieren zu können. Schließlich brauchen nicht nur die Muskeln, sondern auch das Gehirn die wichtigen Nährstoffe, um Höchstleistung zu erbringen. Hat man sich in der Woche vor dem Turnier nur ungesund mit Snacks und Fastfood ernährt, lässt am Green auch die Gehirnleistung viel schneller nach. Anders sieht das dagegen aus, wenn man sich ausgewogen und gesund ernährt und bei Snacks zu nährstoffreicher Nervennahrung greift. Während eine gesunde Ernährung für jeden Tag die Basis sein sollte, kann man mit den richtigen Snacks der Gehirnleistung am Trainingstag noch einmal auf die Sprünge helfen. Vor dem Turnier und während der Pausen kann es daher eine gute Idee sein, zu Nüssen zu greifen. Sie stecken voller gesunder Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen , mit denen Mandel, Erdnuss, Walnuss und Co. die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern können. Hervorragend lassen sie sich zudem mit getrockneten Früchten und Beeren kombinieren, die ebenfalls der mentalen Leistung am Green auf die Sprünge helfen können. Beeren stecken zum Beispiel voller Antioxidantien, mit denen sie gut für das Gedächtnis sind. Da lassen sich Bewegungsabläufe und Techniken am Green gleich noch besser aus dem Kopf abrufen.

Turniere können selbst bei den erfahrensten Golfern immer wieder für Nervosität und Aufregung sorgen, die sich der Höchstleistung in den Weg stellen und die Leistung am Green mindern können. Doch anstatt sich dafür fertig zu machen und den Druck auf sich selbst damit noch zu erhöhen, ist es eine bessere Strategie, die Konzentrationsfähigkeit am Platz mit ein paar einfachen Tricks zu steigern. Wer sicher geht, ausreichend erholsamen Schlaf zu bekommen und zu den richtigen Snacks greift, kann sich beim Turnier gleich viel besser konzentrieren und damit auch bessere Leistungen erzielen.