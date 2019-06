Viel zu holen

ROCKET MORTGAGE CLASSIC – 3. RUNDE: Sepp Straka kommt am Moving Day mit einer 70 mit den erneut richtig tiefen Scores zwar nicht ganz mit, bleibt aber im Detroit GC bei nur zwei Schlägen Rückstand klar an den Top 10 dran.

Sepp Straka zeigte sich auch am Freitag wieder in absoluter Birdielaune und spielte sich mit einer 67 (-5) sogar bis an die Top 10 heran. Damit hat der Longhitter auch ganz klar die Chance auf ein Open Ticket – die drei besten noch nicht qualifizierten aus den Top 10 erhalten dieses am Sonntag – muss am Moving Day nun aber weiterhin den Fuß am Gaspedal lassen.

Der erste Schuß geht am Samstag jedoch nach hinten los, denn ein Dreiputt kostet am zweiten Grün einen Schlag. Straka kontert aber mit einem lasergenauen Eisen und läßt dem Putter keine andere Wahl als den Birdieputt aus kurzer Distanz zu versenken. Zwei Bahnen später ist auch der Putter auf Temperatur und locht aus gut 7 Metern zum nächsten Schlaggewinn. Ein starker Bunkerschlag aus über 30 Meter ebnet den Weg zum Birdie am Par 5 der 7.

Bei den neuerlich sehr tiefen Scores kommt Sepp auch auf den Backnine nicht ganz mit. Am elften Grün bremst zudem das zweite Bogey, das erneut durch einen Dreiputt entsteht. Der Putter betreibt aber prompt Widergutmachung und locht auf der 12 aus sechs Metern zum Birdie. Trotz eines weiteren Schlaggewinns an der 13 bleibt die Fehlerquote zu hoch: bei der Attacke an der 14 schickt er seinen Ball baden und kassiert das Bogey.

Mit 70 (-2) Schlägen verliert Straka gut zwei Schläge und acht Positionen, bleibt als 19. aber weiterhin bis auf zwei Schläge an den Top 10 dran und wahrt somit nicht nur die Chance auf ein Spitzenergebnis, sondern auch die Möglichkeit aufs Open Ticket. Nate Lashley (USA) geht bei gesamt 23 unter Par und mit satten sechs Schlägen Vorsprung in die letzte Runde.

