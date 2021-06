Würdiger Schlusspunkt

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka orientiert sich zum Abschluss im TPC River Highlands noch einmal an der starken Auftaktrunde, legt mit einer 66 einen würdigen Schlusspunkt hin und darf nun sogar hoffen, dass es für das dritte Top 10 Resultat des Jahres reicht.

Sepp Straka sammelte am Moving Day mit starken Eisen einige Birdies auf, musste allerdings auch Fehler verkraften, weshalb am Ende “nur” die 69 (-1) heraussrpingen wollte, mit der er im Klassement nur leicht Plätze gutmachen konnte. Am Sonntag will er nun, erneut an der Seite von Brooks Koepka (USA), noch einmal alle Kräfte mobilisieren, denn bei überschaubarem Rückstand auf die Top 10 scheint noch vieles möglich zu sein.

Nach einem anfänglichen Par zieht der Drive auf der 2 deutlich zu weit nach rechts. Aus dem absoluten Niemandsland zündet Sepp aber eine perfekte Annäherung, die sich erst einen Meter neben dem Loch einbremst, was rasch ein erstes Birdie zur Folge hat. Aus dem Fairwaybunker überschlägt er jedoch das dritte Grün und muss so sofort den scoretechnischen Ausgleich einstecken.

Gut durchgezogen

Wie schon am Vortag entwickeln sich auch am Sonntag wieder die Par 3 gewinnbringend, da er nach einem starken Abschlag aus gut zwei Metern auf der 8 sein zweites Birdie mitnehmen kann. Zu Beginn der Backnine bringt er dann den Putter so richtig zum Glühen und krallt sich auf der 10 aus acht Metern das nächste Birdie, das ihn endgültig in Schlagdistanz zu den Top 10 bringt.

Auf der 13, dem einzigen Par 5 der zweiten Neun, schießt die Grünattacke zwar etwas zu weit übers Ziel hinaus, der Putter ist aber weiterhin auf Temperatur und lässt nach einem Chip aus vier Metern das nächste Erfolgserlebnis springen. Cool spult der Longhitter schließlich die verbleibenden Bahnen ab, lässt auf der 18 zum Abschluss aus gut fünf Metern noch einmal den Putter glühen und unterschreibt so die 66 (-4), womit er nun sogar hoffen darf, dass es noch für das dritte Topergebnis des Jahres reicht.

