Voll dabei in Holland

BIG GREEN OPEN – 1. RUNDE: Christine Wolf schießt die drittbeste Eröffnungsrunde und unterstreicht damit ihre aktuelle Topform.

Mit zwei Top 10-Ergebnissen und Preisgeld bei allen 5 bisherigen Saisoneinsätzen erwies sich Christine Wolf als Muster der Beständigkeit. Vor allem auf ihr langes Spiel kann sich die Innsbruckerin blind verlassen. Bevor des mit der mit Spannung erwarteten Aramco-Series losgeht, möchte Wolf noch in Holland eine gelungene Generalprobe ablegen. Gespielt wird über vier Runden im Rosendaelsche Golfclub von Arnhem mit 200.000 Euro Preisgeld. Sarah Schober pausiert dagegen in dieser Woche.

Der holländische Kurs erweist sich allerdings alles andere als eine leichte Blumenwiese und lässt nur wenige gute Scores zu. “Es war heute den ganzen Tag so Nieselregen, sonst waren die Bedingungen gut. Aber der Platz ist brutal eng,” so die Herausforderung. Auch Wolf bekommt dies zu spüren und eröffnet an der 10 gleich mit Bogey. Rasch fängt sie sich jedoch und zieht ihr gewohnt solides Spiel auf und hält sich so die Probleme gekonnt von der Scorekarte. Am Par 5 der 17 gelingt das erste Birdie, womit sie ihre Tagesbilanz noch vor dem Turn wieder ausgleicht.

Auf den vorderen 9 erwärmt sich dann endlich auch der Putter. Mit einem Birdie-Doppelpack geht es bereits ab unter die Top 5. Mit ihrem dritten Birdie auf einem Par 5 beendet Wolf ihre starke Eröffnungsrunde und etabliert sich nach drittbester Eröffnungsrunde auch in Holland als heiße Kandidatin für die weiteren Spieltage. “Ich habe heut auch zwei, drei Fairways verpasst und da ist’s dann oft zum Rauschippen, je nachdem wie weit du es verpasst. Aber meine Wedges gut ran gehaut, was dann die Birdies waren,” schildert unsere Golfolympionikin den Weg zum Erfolg.

Die Australische Aufsteigerin Stephanie Kyriacou schießt mit 66 Schlägen die klar beste Auftaktrunde. Sonst bleibt nur noch die Engländerin Lily May Humphreys mit der 68 vor der Österreicherin.

Leaderboard Big Green Open