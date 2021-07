Hart gekämpft

BIG GREEN OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf hat am Donnerstag im Rosendaelsche GC von Arnhem nahezu die gesamten 18 Bahnen über hart zu kämpfen und rutscht mit der 75 zurück. Mit zwei guten abschließenden Runden ist in Holland aber wohl nach wie vor noch viel möglich.

Christine Wolf sorgt mit der 69 für einen hervorragenden Auftakt in Holland. Nur die Australische Aufsteigerin Stephanie Kyriacou (66) sowie die Engländerin Lily May Humphreys (68) schieben sich vor die Österreicherin. Mit früher Startzeit wird die Tirolerin alles daran setzen die Spitze zu attackieren, muss jedoch auf dem hautengen Kurs weiterhin so gut wie bisher das fette Rough vermeiden.

Dies gelingt zunächst auch am Donnerstag Vormittag bei unangenehmen Regenwetter richtig gut, denn mit anfänglichen Pars bleibt sie eine der ersten Verfolgerinnen der Führenden. Erst auf der 5 und der 6 erwischt es Chrissie dann am zweiten Spieltag mit Bogeys, was ihr doch einige Ränge kostet. Auch danach hat Österreichs Olympionikin so ihre liebe Mühe und muss nach einem Bogey-Birdie Intermezzo gegen Ende der Frontnine gleich nach dem Turn auf der 10 einen Fehler verdauen und da sich auch auf der 12 nur das Bogey ausgeht, rutscht sie endgültig bis ins Mittelfeld zurück.

Zumindest kann sie am Par 5 der 15 dann mit ihrem zweiten Birdie des Tages auch wieder etwas gegensteuern. Das bringt auch wieder die schmerzlich vermisste Stabilität zurück, denn bis zum Schluss lässt sie mit Pars nichts mehr anbrennen. Mit der 75 (+3) kann sie zwar ihre fantastische Ausgangslage nach den ersten 18 Löchern nicht verteidigen, mit zwei guten Runden scheint vom 15. Platz aus jedoch nach wie vor in Holland noch sehr viel möglich zu sein.

“Ich hab heute ein paar Grüns verfehlt und das einzige Up & Down, dass mir gelungen ist, war am Schlussloch. Ich hab es mir heute echt im Dauerregen selbst schwerer gemacht”, so Chrissie direkt nach ihrer zweiten Runde. Zwei Spielerinnen teilen sich bei gesamt 6 unter Par die Führungsrolle.

