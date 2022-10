Zwei Schauplätze

BERMUDA CHAMPIONSHIP / PORTUGAL MASTERS – VORSCHAU: Matthias Schwab hofft auf den windanfälligen Bermudas auf das erste Topergebnis der noch jungen PGA Tour Saison. Lukas Nemecz hätte mit einem Spitzenergebnis in Vilamoura sogar noch das große Tourfinale in Reichweite.

So richtig in Fahrt kam Matthias Schwab bei seinen bisherigen drei Saisoneinsätzen auf der PGA Tour noch nicht, denn gerade mal 10 magere Pünktchen konnte er auf sein Punktekonto im neuen FedEx-Cup ziehen und rangiert so buchstäblich im Nirvana des Jahresrankings. Nach zwei trainingsintensiven Wochen in Florida soll es nun bei den Bermuda Championship aber endlich so richtig “Klick” machen.

Den Port Royal GC kennt der Rohrmooser bereits aus dem Vorjahr, wo er zwar den Cut stemmte, sich am Ende aber mit einem 51. Platz zufrieden geben musste. Vor allem der Wind dürfte auch heuer auf der Atlantikinsel wieder der große X-Faktor werden, der die Scores durchaus auch in unangenehme Sphären treiben könnte. Neben den äußeren Verhältnissen muss der Schladming-Pro vor allem auch endlich die Konstanz in den Griff bekommen, denn bei den hisherigen Auftritten machte er sich genau damit immer wieder selbst einen Strich durch die Rechnung.

Zwar fehlen in Southampton die ganz großen Namen, da etwa die neue Nummer 1 der Welt Rory McIlroy (NIR) oder auch Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jordan Spieth (alle USA) und Sepp Straka nach dem CJ Cup eine Pause einlegen, vor allem aus europäischer Sicht mischen jedoch durchaus einige Hochkaräter wie Thomas Detry (BEL), Adrian Meronk (POL) oder Matti Schmid (GER) mit.

Ziel: Dubai

Nach den äußerst erfolgreichen Wochen in Valderrama mit Rang 9 und auf Mallorca mit Rang 11 kommt Lukas Nemecz regelrecht in Topform nach Vilamoura, wo er nun noch einmal alles aus sich herauskitzeln will. Durch die starken Ergebnisse verbesserte sich der 33-jährige bis auf Rang 85 und hätte so mit einem absoluten Topergebnis in Portugal sogar noch die Chance sich unter die Top 60 der Jahreswertung zu spielen, womit er auch beim großen Finale am Earth Course in Dubai noch startberechtigt wäre.

Um dies tatsächlich erreichen zu können, wird der Steirer aber nach den zuletzt doch anstrengenden Wochen noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren müssen. Immerhin kennt Lukas den Platz bereits, da er vor 6 Jahren schon einmal am Arnold Palmer Kurs zu Werke ging. Mehr als ein 66. Platz wollte damals jedoch nicht herausspringen. Mit Robert MacIntyre (SCO), den Hojgaard-Bros (DEN), Mallorca-Champion Yannik Paul oder auch Hurly Long (GER) ist das portugiesische DP World Tour Event durchaus gut besetzt.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Bermuda Championship und dem Portugal Masters.