Kampf und Krampf

THE CJ CUP – FINAL: Sepp Straka kämpft auch am Sonntag wieder mit dem Congaree GC und steckt nach einer finalen 73 (+2) und einer mehr als durchwachsenen Woche in South Carolina im hinteren Drittel des Klassements fest.

Sepp Straka hatte auch am Samstag wieder mit dem Congaree GC so seine liebe Mühe und fand keinen wirklich brauchbaren Rhythmus, was am Ende sogar mit der 73 (+2) in seiner bislang höchsten Runde der Saison gipfelte und ihn weiter zurückrutschen ließ. Vom 58. Platz aus dürfte die wirklich lukrative Leaderboardregion wohl nur noch mit einer absoluten Toprunde zu erreichen sein. Rory McIlroy (NIR) startet als Leader in den Finaltag und könnte sich am Sonntag neben dem Titel auch die Krone in der Weltrangliste holen.

Nach einem soliden Par zu Beginn, muss Österreichs Nummer 1 bereits am Par 5 der 2 in der Trickkiste kramen, denn ein verzogener Drive und eine Annäherung in den Waste Bunker machen ihm das Leben am Weg zum nächsten Par richtig schwer. Dank starkem Wedge holt er sich aus zwei Metern dann am Par 5 der 4 aber das erste Birdie ab und knackt so erstmals am Sonntag den roten Bereich. Zwar schafft es der Teeshot am Par 3 danach diesmal übers Wasser, bremst sich jedoch bereits am Vorgrün ein, von wo aus Sepp drei Versuche benötigt um den Ball im Loch unterzubringen, was ihn sofort wieder auf Level Par zurückwirft.

Sand im Getriebe

Mit durchwegs soliden Pars macht er auf den verbleibenden Löchern der Frontnine zwar nichts verkehrt, einmal mehr bringt er aber schlicht die Annäherungen nicht nah genug zu den Fahnen um sich echte Birdiemöglichkeiten geben zu können, womit er regelrecht auf der Stelle tritt. Erst am Par 5 der 12 bringt er wieder Farbe aufs Tableau, nachdem er sich nach eingebunkerter Grünattacke aus dem Sand zum nächsten Birdie scramblen kann. Ein Loch später gelingt die Übung aus dem Sand nicht mehr so gut, denn mit dem nächsten Bogey steht sein Score prompt wieder bei Level Par.

Generell bekommt er gegen Ende des Turniers gehörig Sand ins Getriebe, denn auch der Abschlag auf der 16 findet das Fairway nicht und versandet und da er aus der Waste Area das Grün nicht erreicht und das Up & Down zum Par nicht gelingen will, rutscht er sogar in die schwarzen Zahlen ab. Nachdem dann auch auf der 17 der Dreimeterputt zum Par nicht rein will, kann er auch die Finalrunde endgültig als verkorkst einreihen.

Am Ende leuchtet wie schon am Moving Day nur die 73 (+2) aus, womit er sogar noch ein paar Ränge einbüßt. Kommende Woche legt Sepp Straka nun eine kleine Pause ein um danach frisch ausgeruht neu durchstarten zu können. Österreich wird dennoch bei den Bermuda Championship in Southampton vertreten sein, da Matthias Schwab auf den Bermudas wieder zu Driver, Eisen und Putter greifen wird.

Leaderboard CJ Cup

>> SKY überträgt Live und in HD vom CJ Cup.