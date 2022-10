Wildes Finale

MALLORCA GOLF OPEN – FINAL: Lukas Nemecz legt im Son Muntaner GC einen richtig wilden Finalritt hin, denn nach einem wahren Horrorstart kämpft er sich sogar wieder ins Spitzenfeld zurück, ehe ihn weitere Fehler wieder zurückwerfen. Dank spätem Birdie verpasst er am Ende aber nur hauchdünn das zweite Topergebnis in Folge.

Lukas Nemecz rutschte zwar aufgrund teils ultratiefer Scores am Moving Day trotz einer fehlerlosen 67 (-4) um ein paar wenige Ränge zurück, startet aber aus den Top 10 in den Finaltag und hat so klar alle Chancen auf das zweite Topergebnis in Folge. Allerdings erwischt es den 33-jährigen gleich auf der 1 richtig heftig, denn nach unangenehmer Lage im Grünbunker tritt er sich sogar ein Doppelbogey ein und legt so einen wahren Horrorstart hin.

Die Probleme reißen auch danach nicht ab, wie ein verzogener Teeshot und der nächste Fehler am Par 3 gleich danach zeigen. Immerhin kommt am Par 3 der 4 der Putter auf Temperatur und lässt aus gut sechs Metern auch das erste Erfolgserlebnis springen. Stark knallt er auf der 7 den Approach aufs Grün und holt sich aus gerade mal einem halben Meter so das nächste Birdie ab, womit er sich auch wieder an die Top 10 herantastet.

Kaum auf den letzten neun Löchern des Turniers angekommen beginnt dann der Putter so richtig zu glühen, denn zunächst geht sich auf der 10 aus sieben Metern der scoretechnische Ausgleich aus und da danach auch aus vier Metern am Par 5 der 11 der Birdieputt fällt, gesellt er sich sogar wieder in die absolute Spitzengruppe nach vor. Nach überschlagenen Grüns und verpassten Up & Downs zum Par kühlt er die heiße Phase jedoch auf der 12 und der 13 in Form von gleich zwei Bogeys unangenehm wieder ab.

Wieder herangekämpft

Nur kurz kann er sein Spiel dann am Par 3 der 14 konsolidieren, ehe die nächste Ungenauigkeit vom Tee den nächsten Schlagverlust bedeutet, der ihn mittlerweile doch spürbar im Klassement südwärts driften lässt. Das Par 5 der 17 hält dann jedoch zum bereits vierten Mal das Birdie bereit, nachdem der Viermeterputt vom Vorgrün perfekt Mitte Loch rollt. Fast darf er sich zum Abschluss dann über noch ein Birdie freuen, dem Putt fehlen jedoch ein paar Zentimeter. Nach der 72 (+1) verpasst er am Ende als 11. nur hauchdünn das zweite Topergebnis in Folge.

Mit dem sehenswerten Abschneiden macht er auch im Race to Dubai weiter Ränge gut und hätte mit einem starken Turnier kommende Woche in Portugal womöglich sogar noch die Chance sich für das große Tourfinale am Earth Course in Dubai zu qualifizieren. Yannik Paul (GER) reicht am Ende sogar eine 72 (+1) um gleich in seiner Rookie Saison auf der Tour bei gesamt 15 unter Par den ersten Sieg feiern zu können.

