Quali statt Wildcards

CZECH CHALLENGE – QUALIFIKATION: Manuel Trappel scheitert erst im Stechen um ein Ticket für die Czech Challenge. Dienstag und Mittwoch gibt es eine neue Chance.

Nach dem Abschied Österreichs von der Challenge Tour und angesichts mangelnder Unterstützung durch den ÖGV, beschreiten Österreichs Challenge Tour-Spieler gezwungenermaßen die “Ochsentour”. Manuel Trappel, Florian Prägant und Co. versuchen sich in dieser Woche in Prag in einer beinharten Dreitages-Qualfikation Startplätze zu erspielen.

Los ging es am Montag in Prag City Golf in einer 18 Loch-Qualifikation, bei der die drei Besten einen Startplatz für die D+D Real Czech Challenge erwartete: “Ich habe es bis in ein Stechen geschafft, aber das habe ich leider verloren. Aber es warten ja noch zwei Chancen,” meldet Manuel Trappel aus Prag, dass selbst eine gute 69 am Ende zu wenig war.

Am Dienstag den 25.4. geht es wieder über eine Runde um drei Tickets für die Prag Golf Challenge und abschließend am Mittwoch um zwei Startplätze für das D+D Real Czech Masters der European Tour.

Neben Manuel Trappel scheinen auch Florian Prägant, Jürgen Maurer und Robin Goger in dem 72 Mann-Starterfeld auf, für das pro Kopf und Nase 120 Euro Startgeld für jeden der ersten zwei Tage und das Doppelte für den ET-Qualifier fällig war.

>> Ergebnisse Montags-Qualifikation Czech Challenge