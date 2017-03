Schwab vor PGA-Tour-Debüt

TURNIER-VORSCHAU WOCHE 11 / 2017: Matthias Schwab als Amateur in Bay Hill, Christine Wolf in Mission Hills. Gordon Manson eröffnet seine Saison in den Emiraten.

Als Auszeichnung und abschließender Höhepunkt einer herausragenden Amateurkarriere ist Matthias Schwab zur Arnold Palmer Invitational eingeladen. In Bay Hill tritt der Vanderbilt-Student als Amateur an und spielt somit nicht um das fürstliche Preisgeld von 8,7 Millionen US Dollar mit – heuer noch nicht!

Zwei Monate vor dem Übertritt ins Profilager geht Schwab sein Debüt auf der US PGA Tour betont bodenständig an, wie das so seine Art ist: “Ich werde nicht mehr Druck verspüren als schon bei meinen European Tour-Starts. Wahrscheinlich werde ich am 1. Tee genauso nervös sein wie bei jedem anderen Event und dann einfach meinen Spielplan durchziehen. Am Ende habe ich nichts zu verlieren und werde versuchen soviel wie möglich an Erfahrung zu sammeln.”

Dritter Anlauf

Christine Wolf versucht zum dritten Mal Preisgeld bei der World Ladies Championship in Mission Hills zu holen. Das von LET, Korean und Chinese Damentour tri-sanktionierte Event ist mit stolzen 560.000 Euro dotiert und kehrt auf den berühmten Blackstone-Kurs zurück, der zu Asiens besten Golflayouts zählt.

Wolf kam in ihren bislang vier Runden im Rahmen der World Ladies Championship noch nicht über eine Runde von 76 Schlägen hinaus. Sarah Schober schaffte es nicht über die Warteliste in das exklusive Feld.

Premiere in Schardscha

Nach ET, CT und LET ist jetzt auch die European Senior Tour in den Emiraten angelandet. Mit dem Sharjah Senior Masters findet zudem erstmals auch ein Profiturnier im kleinen Emirat Schardscha ein paar Kilometer nördlich von Dubai statt.

Gordon Manson eröffnet somit sein Golfjahr ebenfalls in den Emiraten, mit einem gut dotierten Event der European Senior Tour, bei dem immerhin 425.000 US Dollar ausgespielt werden. Ab Donnerstag geht es ohne Cut über drei Runden.