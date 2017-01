In Hawaii-Form

TOURNAMENT OF CHAMPIONS 2017 – 1. Runde: Jimmy Walker stellt seinen Ruf als Hawaii-Spezialist unter Beweis und schnappt sich die erste Führung im neuen Jahr.

Die Sony Open in Honolulu konnte er bereits zweimal gewinnen, das Tournament of Champions auf der Nachbarinsel Maui fehlt Jimmy Walker noch in der Siegerliste. Der Texaner beweist erneut seine Stärke für Golfturniere auf Hawaii zu Saisonbeginn und schnappt sich am Plantation Course mit der 65 (-8) die erste Führung am Leaderboard: “Ich liebe einfach die Scenery hier, weil ich ein sehr visueller Mensch bin,” erklärt sich Walker seine starke Vorstellung. “Jeder ist gut gelaunt und ich liebe es schon hier aus dem Flugzeug zu steigen. Die Hawaii-Luft tut mir einfach gut.”

Davon lassen sich sogar Walker’s Wedges beflügeln, die ein Eagle und sechs Birdies auf der fehlerlosen Auftaktrunde auflegen. Mit der 65 setzt sich der Texaner in dem 32 Mann-Feld von Turniersiegern der vergangenen Saison bereits um zwei Schläge von den engsten Verfolgern ab. Mit dem Turnier auf Maui hat Walker auch noch eine Rechnung offen: bereits im Vorjahr war er klar auf Siegkurs, ehe ihm Patrick Reed mit einem unwahrscheinlichen Finish noch den Pokal vor der Nase wegschnappte. Der Titelverteidiger eröffnet diesmal nur mit der 70 und ist auf Platz 12 zu finden.

Jim Herman, Justin Thomas und Ryan Moore bleiben mit 67er-Runden noch am ehesten an Walker dran. Dustin Johnson ordnet sich mit der 69 auf Platz 7 ein. Nach drei Monaten Turnierpause liefert Jason Day ein Comeback in 70 Schlägen ab (Platz 12). Weiter außer Form präsentiert sich Jordan Spieth, der mit eiskaltem Putter nicht über die 71 und Platz 22 hinauskommt.

