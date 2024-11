Ausgezeichneter Start

Lukas Nemecz legt zum Auftakt des Final Stage Marathons in Tarragona mit einer 62 (-9) einen ausgezeichneten Start hin. Max Steinlechner hat nach der 71 (-1) noch deutlich Luft nach oben.

Mit einer Galavorstellung über 72 Löchern in Isla Canela Links mit 27 unter Par und Platz 1 stürmte Max Steinlechner in sein erstes Tourschool-Final und möchte seiner sensationell starken ersten vollen Toursaison mit einer Karte für die DP World Tour 2025 die Krone aufsetzen. Das gleiche Ziel verfolgt Lukas Nemecz nach einem durchwachsenen Golfjahr in Europas erster Liga, in der er sein Spielrecht nicht halten konnte und somit nicht zum ersten Mal den bitteren Gang zur Knochenmühle der Tourschool antreten muss.

Das Format hat es in sich und ist altbekannt: 6 Runden Marathon im Infinitum Golf Resort von Tarragona, vorerst jeweils zwei Runden am Lakes und Hills Course für den Cut der besten 65 und danach hoffentlich der Showdown um die Tourkarten. Das Feld ist gespickt mit Allzeitgrößen wie Edoardo Molinari oder Turniersieger wie Eddie Pepperell und jeder Menge Young Guns, die für ein bärenstarkes Feld sorgen, das einem DP World Tour-Turnier jederzeit gerecht werden würde.

Makelloser Auftakt

Mit später Tee Time legt Lukas Nemecz am Lakes Course los wie von der sprichwörtlichen Tarantel gestochen. Schon die ersten beiden Bahnen lassen zwei Birdies springen und nach einer kurzen schöpferischen Pause holt er sich von der 13 und der 14 gleich die nächsten Erfolgserlebnisse ab. Danach geht er es zwar etwas ruhiger an, dank eines fünften Birdies auf der 18 biegt er aber sogar bei knallroten -5 auf die Frontnine ab.

Dort angekommen geht es in genau der gleichen Tonart weiter, denn gleich die ersten beiden Löcher halten Birdies Nummer 6 und 7 parat, womit der Steirer sogar den Birdiehattrick perfekt macht. Auch danach bleibt Lukas fehlerlos, schnappt sich auf der 5 und dem Par 3 der 7 noch zwei weitere Schlaggewinne und unterschreibt so schlussendlich die makellose 62 (-9). Am Ende des Tages pendelt er sich damit sogar nur um einen Schlag hinter Spitzenreiter Felix Mory (FRA) ein und verschafft sich gleich zu Beginn ein wenig Puffer.

Steinlechner mit Luft nach oben

Zum Auftakt ist Max Steinlechner am Hills Course erst mit allerletzter Tee Time unterwegs, findet mit zwei schnellen Birdies aber nahezu perfekt in den Tag. In Folge geht der Schwung jedoch etwas verloren, was sich am Par 3 der 14 und dem Par 5 der 16 auch in zwei Bogeys und dem scoretechnischen Ausgleich niederschlägt. Immerhin kommt er dank eines Birdies danach zumindest im roten Bereich zur 1. Teebox.

Am Par 5 der 2 biegt er sein Score dann wieder deutlicher unter Par, muss jedoch postwendend auch das nächste Bogey einstecken und kommt so nicht vom Fleck. Die verbleibenden Löcher verlaufen dann zum Ärgernis des Tirolers ziemlich highlightarm, was sich schlussendlich nur in einer 71 (-1) niederschlägt. Damit reißt Max nicht nur auf die Tourkartenränge bereits einen unangenehmen Rückstand auf, selbst auf die Top 65, die nach vier Runden die Cutmarke überspringen, fehlt ihm derzeit als 73. bereits ein Schlag.

