Am richtigen Kurs

Bernd Wiesberger kommt am Freitag bei der Abu Dhabi Championship auf den Frontnine nicht so richtig ins Rollen, legt nach dem Turn aber einen sehenswerten Zwischensprint hin und wahrt damit im Yas Links nicht nur die Chance auf ein Topergebnis, sondern bringt sich auch wieder auf Kurs in Richtung Tourfinale.

Zum Auftakt wusste Bernd Wiesberger zwar durchaus mit ansehnlicher Birdiequote zu glänzen, ein zwischenzeitliches Doppelbogey trübte das Bild jedoch trotz sechs roter Einträge einigermaßen ein, denn bei durchwegs sehr tiefen Scores ging sich so am Donnerstag nur ein Mittelfeldplatz aus. An den kommenden Spieltagen wird der Südburgenländer beim 9 Millionen Event einen Zahn zulegen müssen, da er nach derzeitigem Stand der Dinge sogar Ränge in der Jahreswertung einbüßen würde und so beim Saisonfinale in Dubai kommende Woche nicht mehr mit von der Partie wäre.

Nachdem der erste Drive etwas zu weit nach links zieht kann er sich zwar keine anfängliche Birdiechance erarbeiten, startet aber mit einem durchaus soliden Par in die zweite Umrundung. Da jedoch auch die Attacke am Par 5 danach nicht das anvisierte Ziel findet und der Zweimeterputt zum Birdie knapp nicht fällt, kann der achtfache European Tour Champion den erhofften schnellen Start in den Freitag nicht in die Tat umsetzen. Auch danach bleibt das Gerät fürs Kurzgemähte in der Anfangsphase deutlich unterkühlt, wie eine weitere vergebene Großchance am Par 3 der 4 aus 1,5 Metern unangenehm untermauert.

Bernd bleibt jedoch trotz der verpassten Möglichkeiten geduldig, parkt auch den nächsten Approach auf der 5 zwei Meter vom Loch entfernt und kann sich schließlich mehr als überfällig mit dem ersten Birdie belohnen. Das scheint den 39-jährigen auch sichtlich ins Rollen zu bringen, denn nach gefühlvollem Sandschlag geht sich am Par 5 der 7 rasch ein weiteres Erfolgserlebnis aus. Kurz vor dem Turn kann er sich dann nach einem verzogenen Abschlag jedoch nicht mehr zum Par scramblen und muss schließlich auch den ersten Schlagverlust am zweiten Spieltag einstecken, was ihn nach den Frontnine mit den erneut guten Scores noch keineswegs Schritt halten lässt.

Aufs Tempo gedrückt

Sichtlich schon etwas mit der Wut im Bauch startet er dann aber perfekt in die Backnine, denn nach einem 1,5 Meter Putt zum sofortigen Birdiekonter, gelingt am Par 5 der 11 dann aus rund fünf Metern sogar der Eagle, was ihn am Leaderboard richtig den Turbo zünden lässt. Das scheint auch endlich den 14. Schläger richtig auf Temperatur zu bringen, wie ein weiteres Birdie aus sieben Metern direkt danach unterstreicht. In Folge ebbt der gewinnbringende Schwung zwar wieder einigermaßen ab, mit Pars macht er jedoch nicht vieles verkehrt und hält sich so klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Ein starkes Wedge ins letzte Grün eröffnet Bernd dann am Par 5 der 18 noch eine weitere Birdiemöglichkeit, die er aus 1,5 Metern dankend annimmt. Schlussendlich bringt er so die 66 (-6) in trockene Tücher, rangiert damit als 14. nur um einen Schlag hinter den Top 10 und wäre damit, nach derzeitigem Stand der Dinge, auch fürs Finalturnier in Dubai qualifiziert. Nur knapp hinter dem einzigen Österreicher im Feld lauert mit Yannik Paul ein weiterer deutschsprachiger Spieler. Marcel Siem verliert am Freitag etwas den Anschluss.

Paul Waring (ENG) knallt mit einer 61 (-11) nicht nur einen neuen Platzrekord aufs Tableau, sondern diktiert bei 19 unter Par und mit gleich fünf Schlägen Vorsprung auch klar das Tempo.

Leaderboard Abu Dhabi Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Abu Dhabi Championship.