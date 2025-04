Durchgezittert

Max Steinlechner kann bei der Abu Dhabi Challenge am Freitag nicht an die sehenswerte Auftaktrunde anknüpfen und zittert sich im Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club mit einer 72 (+2) regelrecht ins Wochenende.

Max Steinlechner bewies beim ersten von zwei Challengern in den Emiraten seine unglaubliche Konsistenz und verpasste nur hauchdünn die Top 10. Als aktuell 8. auf der Road to Mallorca, dem Ranking der Challenge Tour, ist der Tiroler auch langsam reif für den ersten Titel. Vielleicht schlägt ja bereits in dieser Woche im Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club von Abu Dhabi seine große Stunde. Max ist erneut einziger Österreicher im Feld, da Lukas Nemecz über Ostern bei der jungen Familie bleibt.

Zwar verpasst Max zu Beginn am Donnerstag Vormittag das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie auf der 10, findet mit solidem Spiel aber absolut sicher ins Geschehen und lässt so rein gar nichts anbrennen. Auf der 14 hat er dann auch erstmals Grund zu jubeln nachdem der Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Da sich noch vor dem Turn dann auch am Par 5 der 18 ein roter Eintrag ausgeht, biegt er immerhin sogar bei -2 auf die Frontnine ab.

Dort legt er dann gleich auf der 1 weiter nach und hat selbst auf den ersten, und im Nachhinein betrachtet auch einzigen, Fehler kurze Zeit später am Par 3 der 3 sofort die passende Antwort parat. Auf den verbleibenden Löchern will sich dann zwar kein weiteres Erfolgserlebnis mehr ausgehen, mit der 67 (-3) legt der Tiroler aber einmal mehr heuer einen gelungenen Start hin und hätte vor der zweiten Runde auch noch ein weiteres Topergebnis wohl klar in Reichweite.

Rhythmus verloren

Nach zwei anfänglichen Pars klinkt sich Max am Freitag recht rasch mit einem roten Doppelpack wieder ins Birdiegeschehen ein und spielt sich so auch nach nur wenigen Bahnen bereits voll an die Top 10 heran. Wie aus dem Nichts erwischt es den ehemaligen NC State-Studenten dann aber ausgerechnet am Par 5 der 7 mit einem Doppelbogey ziemlich heftig, was ihn noch vor dem Turn wieder auf Level Par abrutschen lässt.

Nach dem wilden Ritt auf der 7 grooved er sich zwar wieder ziemlich zurück in einen souveränen Rhythmus, kann jedoch nicht kontern und da es sich auf den Backnine dann auf der 14 und dem Par 3 der 17 noch zwei weitere Bogeys bequem machen, kommt er sogar nur mit der 72 (+2) zum Recording. Damit muss er noch einige Zeit zittern, ehe er als 58. die Gewissheit hat, dass es fürs Wochenende gerade noch reicht.

Robin Sciot-Siegrist (FRA) nimmt den Moving Day bei gesamt 11 unter Par als Führender in Angriff.

Leaderboard Abu Dhabi Challenge