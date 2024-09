Falsche Richtung eingeschlagen

Max Steinlechner und Timon Baltl schlagen am Moving Day im Wittelsbacher GC bei der Big Green Egg German Challenge mit schwarzen Runden die falsche Richtung ein.

Einmal mehr ist heuer auf Maximilian Steinlechner auf der Challenge Tour Verlass, denn der Tiroler spielte sich mit Runden von 68 (-4) und 71 (-1) Schlägen ganz souverän ins Weekend und startet sogar mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in den Moving Day. Timon Baltl machte die Sache unfreiwillig spannender und muss am Wochenende das Gaspedal durchtreten um sich weiter nach vorne zu spielen und so wichtige Punkte für die Jahreswertung im Kampf um die Tourcard sammeln zu können.

Nachdem sich erstmals in dieser Woche am Par 5 der 1 das erhoffte Birdie ausgeht, kann sich der Start bei Max Steinlechner durchaus sehen lassen. Allerdings kann der Tiroler daran nicht wirklich anknüpfen und muss nach drei Pars schließlich auf der 5 den scoretechnischen Ausgleich einstecken. Der bringt Max zwar nicht wirklich aus der Ruhe, Konter kann er auf den Frontnine jedoch keinen mehr setzen.

Auf den zweiten Neun wird es dann sogar richtig unangenehm, denn gleich drei weitere Bogeys auf nur vier Löchern werfen ihn deutlich im Klassement zurück. Zwar findet er danach auch noch zwei Birdies, quetscht jedoch noch einen weiteren Schlagverlust dazwischen und steht so am Ende nur mit der 74 (+2) beim Recording, womit er die Finalrunde als 34. nur aus dem Mittelfeld in Angriff nimmt.

Keinen Rhythmus gefunden

Von Beginn an findet Timon Baltl am dritten Spieltag keinen Rhythmus und stolpert mit gleich zwei Bogeys mehr schlecht als recht in die Runde. Auch danach läuft so gut wie nichts zusammen, was sich neben zwei weiteren Bogeys sogar in einer Doublette niederschlägt, was ihn bis ans Ende des Feldes zurück wirft. Immerhin geht sich knapp vor dem Turn auf der 9 dann auch das erste Birdie aus.

Ins Rollen bringt ihn das erste Erfolgserlebnis aber nicht denn nach einer kurzen Parserie findet er sich mit dem nächsten Fehler recht rasch erneut nur bei 6 über Par wieder. Erst auf den letzten Löchern stellt sich dann ein einigermaßen gewinnbringenderer Rhythmus ein, zwei weitere Birdies fungieren am Ende aber nur noch als Ergebniskosmetik, denn mit der 76 (+4) büßt er am Samstag etliche Plätze ein und startet nur vom 57. Rang aus in den Finaltag.

Gleich drei Spieler biegen bei gesamt 13 unter Par in geteilter Führung in den Finaltag ab.

Leaderboard Big Green Egg German Challenge