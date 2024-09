Weiter aufgestockt

Max Steinlechner stockt bei der Big Green Egg German Challenge mit einer 71er Finalrunde sein Punktekonto weiter auf und wahrt damit die Chance aufs Grand Final. Timon Baltl hat auch am Finaltag im Wittelsbacher GC wieder ziemlich zu kämpfen und kommt mit einer 74 nicht mehr vom Fleck.

Max Steinlechner erarbeitete sich an den ersten beiden Spieltagen mit Runden von 68 (-4) und 71 (-1) Schlägen zwar eine gute Ausgangslage für ein Topergebnis, fand am Moving Day dann jedoch keinen wirklich brauchbaren Rhythmus mehr und rutschte mit einer 74 (+2) bis ins Mittelfeld zurück. Am Finaltag hofft der Tiroler noch einmal den Schwung vom Donnerstag zu finden, um sich mit einem starken Ergebnis etwas näher an die Top 45 der Jahreswertung – nur diese dürfen am Ende des Jahres beim Grand Final noch aufteen – herantasten zu können.

Mit anfänglichen Pars findet sich der 24-jährige auf den Backnine zwar recht souverän in die Finalrunde, kann jedoch auf der 14 ein Bogey nicht verhindern. Immerhin kann er dieses am darauffolgenden Par 5 sofort wieder ausbessern, da er sich jedoch ausgerechnet auf der zweiten langen Bahn kurz vor dem Turn ein weiteres Bogey einfängt, biegt er nur knapp über Par auf die letzten neun Löcher ab.

Sofort dreht er sein Score zwar dann am Par 5 der 1 wieder auf Level Par, rutscht kurze Zeit später jedoch einmal mehr in den Plusbereich zurück. Noch einmal kann er dann am Par 3 der 6 einen Konter setzen und schnappt sich zum Abschluss auf der 9 noch ein viertes Birdie, womit sich sogar noch eine 71 (-1) ausgeht. Damit kann er zwar kaum mehr Ränge gut machen und muss sich mit einem Mittelfeldplatz anfreunden, in der Jahreswertung sammelt er aber als 29. weitere wichtige Punkte und wahrt so auch weiterhin die Chance auch beim Grand Final noch mit von der Partie sein zu können.

Baltl hat erneut zu kämpfen

Timon Baltl arbeitete sich am Donnerstag und Freitag mit einer 72 (Par) und einer 71 (-1) regelrecht ins Wochenende, konnte am Samstag aber nicht zulegen und steckt nach einer durchwachsenen 76 (+4) im Keller des Leaderboards regelrecht fest. Der noch um die Tourcard fightende Steirer muss am Sonntag jedoch noch einmal alle Kräfte mobilisieren, denn am Ende des Jahres könnte jedes Pünktchen im Kampf um ein volles Spielrecht entscheidend sein.

Schon auf der 12 macht es sich dann bei der Finalrunde ein Bogey gemütlich, womit der Start doch ziemlich daneben geht. Zwar bessert er den Faux-pas prompt schon auf der 13 wieder aus, läuft danach aber vergeblich weiteren Schlaggewinnen hinterher und stolpert auf der 17 sogar in noch einen weiteren Fehler. Auch die Frontnine lassen sich mit dem dritten Bogey des Tages auf der 3 alles andere als prickelnd an. Nach je einem weiteren Birdie und Bogey steht er schließlich mit der 74 (+2) beim Recording und kommt damit am Sonntag als 57. nicht mehr vom Fleck.

Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) schnappt sich bei gesamt 15 unter Par in Deutschland seinen bereits dritten Sieg der Saison.

Leaderboard Big Green Egg German Challenge