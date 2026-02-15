Lukas Nemecz findet bei der Finalrunde überhaupt keinen Rhythmus und rutscht im Fancourt Golf Estate mit einer enorm durchwachsenen 76 (+4) beim NTT DATA Pro-Am noch aus den Spitzenrängen bis ins Mittelfeld zurück.
Lukas Nemecz zeigte sich an den ersten Spieltagen von den ewig langen Verzögerungen - der Donnerstag fiel komplett ins Wasser, womit das Turnier nicht nur auf 54 Löcher, sondern auch auf nur noch zwei Kurse verkürzt wurde - in George völlig unbeeindruckt. Bereits zum Auftakt am Montagu Course gelang dem Steirer eine sehr souveräne 68 (-4), am Outeniqua Course legte er dann trotz der Aufsplittung auf zwei Tage eine makellose 66 (-6) nach und startet so aus hervorragender Position mit nur drei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio in den Finaltag, wo er es nun noch einmal mit dem Montagu Course zu tun bekommt.
Anders als erhofft kann er den Schwung der starken 2. Runde jedoch nicht wirklich in die Finalrunde mitnehmen, denn gleich auf der 1 und der 2 fängt er sich anfängliche Bogeys ein und rasselt damit zumindest vorerst auch aus den Top 10. In Folge stabilisiert er sein Spiel zwar zusehends, läuft jedoch die gesamten Frontnine über einem ersten Erfolgserlebnis vergeblich hinterher und startet so mit dem Tagesergebnis von 2 über Par mit zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 auf die letzten neun Löcher.
Auch dort kommt er vorerst nicht ins Rollen und nach verpasstem Par 5 Birdie und dem nächsten Fehler am Par 3 der 12, rutscht er sogar bereits bis ins vordere Mittelfeld ab. Das Bild ändert sich auch weiterhin nicht und da dann bei weiterhin birdielosem Spiel auf der 16 sogar ein Doppelbogey aufleuchtet, driftet die Finalrunde endgültig in eine ganz unangenehme Richtung ab. Erst am Schlussloch verhindert er dann noch eine völlig birdielose Finalrunde, mehr als die 76 (+4) geht sich so jedoch nicht aus, womit er noch bis ins Mittelfeld auf Rang 32 abrutscht.
MJ Daffue (RSA) sichert sich nach einer 69er (-3) Finalrunde und bei gesamt 16 unter Par den Sieg.