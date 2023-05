Gemeinsam ins Wochenende

UAE CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner und Timon Baltl lassen am Freitag im Saadiyat Beach Golf Club von Abu Dhabi mit 69er (-3) Runden nichts anbrennen und ziehen souverän ins Wochenende ein.

Nach dem total verpatzten Weekend brennt Niklas Regner auf Wiedergutmachung beim zweiten Challenger von Abu Dhabi innerhalb von 10 Tagen. Der Liezener konnte zwar in der neuen Saison schon starke Leistungen abrufen, kämpft aber noch mit der Konstanz. Timon Baltl kommt dank einer Tauschkarte zu seinem Saisondebüt beim 300.000 Dollar-Challenger im Saadiyat Beach Golf Club von Abu Dhabi.

Zum Auftakt gleich mit früher Startzeit unterwegs hat Niklas Regner auf den Frontnine durchaus zu kämpfen, denn bereits früh schleicht sich am Par 3 der 3 ein Bogey ein, worauf er lange keine Antwort weiß und auf der 8 sogar noch weiter zurückrutscht. Erst am Par 5 der leuchtet es erstmals dann auch rot von der Scorecard. Das Birdie heizt das Spiel des 24-jährigen auch erstmals richtig an, wie zwei weitere Erfolgserlebnisse kurz danach untermauern. Auch auf ein drittes Bogey gibt er noch die passende Antwort, steht nach abschließendem Fehler jedoch am Ende nur mit der 72 (Par) beim Recording, was ihn aber immerhin auf Cutkurs bringt.

Am Freitag legt der Liezener dann einen Start der Extraklasse hin und stopft schon auf den ersten beiden Löchern Birdieputts, was ihn in Windeseile deutlich nach vorne pusht. Nur kurz gönnt er sich dann am Par 3 der 12 eine kurze Auszeit, ehe er mit drei weiteren roten Einträgen wieder voll aufs Gas steigt. Zwar bremst ihn ein Bogey auf der 18 etwas aus, dank der unglaublichen Birdiequote kommt er aber bereits in den Top 10 auf den Frontnine an. Dort machen es sich zwar dann noch zwei weitere Bogeys bequem, wovon er nur eines wieder ausradieren kann, mit der 69 (-3) stellt der Cut aber keinerlei Problem dar und mit nur wenig Rückstand auf die Spitzenplätze hat er vom 16. Platz aus die lukrativen Preisgeldregionen ganz klar in Reichweite.

„Die ersten beiden Runden waren ganz gut. Vor allem heute habe ich einen echt guten Start erwischt, da ist es wirklich gelaufen. Die Ausgangslage fürs Wochenende passt. Ich fühle mich extrem gut, der Ball macht genau das was er machen soll und jetzt heißt es noch die Bogeyquote zu minimieren und die Birdiequote zu maximieren, dann wäre ich am Sonntag vorne dabei“, hat Niklas den Fokus bereits voll in Richtung Weekend gerichtet.

Starker Freitag

Ausgerechnet am ersten Par 5 der 2 erwischt es Timon Baltl mit dem ersten Fehler, was er auf den darauffolgenden Löchern nicht auskontern kann. Nachdem sich dann noch dazu am Par 3 der 6 und der 7 weiteres Bogeys breit machen, rutscht er trotz eines Par 5 Birdies auf der 9 bereits unangenehm im Klassement zurück. Die Backnine verlaufen dann durchwegs souveräner und nachdem sich am Par 5 der 15 das nächste Birdie ausgeht, arbeitet er sich wieder etwas weiter in die richtige Richtung. Nach abschließendem Bogey auf der 18 muss er sich jedoch mit der 74 (+2) anfreunden, die ihn nur hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

Am Freitag Nachmittag findet der 28-jährige dann aber sehr souverän in die Runde und schnürt nach anfänglichen Pars auf der 14 und der 15 einen Birdiedoppelpack, der ihn über die gezogene Linie ziehen lässt. Mit einem weiteren Par 5 Birdie auf der 2 verschafft er sich dann sogar etwas Luft, tritt sich jedoch danach auf beiden Par 3 Löchern der Frontnine Bogeys ein und benötigt so auf der 7 noch ein weiteres Erfolgserlebnis um sich überhalb der Wochenendmarke halten zu können. Nach einem weiteren abschließenden Schlaggewinn am Par 5 der 9 macht er dann mit der 69 (-3) aber alles klar und hat vom 40. Platz aus so mit einem starken Wochenende dank des dichtgedrängten Leaderboards wohl auch die Top 10 noch locker in Reichweite.

Craig Howie (SCO) startet nach einer 66 (-6) und bei gesamt 9 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard UAE Challenge