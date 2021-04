Hohe Auftaktnummern

LIMPOPO CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Martin Wiegele und Lukas Lipold schlittern zum Start der neuen Challenge Tour Saison im Euphoria GC in richtig hohe Nummern. Lukas muss dazu noch wegen einfallender Dunkelheit am Freitag gleich 22 Golflöcher absolvieren.

Mit drei co-sanktionierten Turnieren mit der Sunshine Tour in Südafrika schwingt sich nun endlich auch die Challenge Tour in das neue Golfjahr. Aufgrund des halben Feldes für die Europäer schaffen es nur Martin Wiegele und dank einer Einladung auch Lukas Lipold in das erste Turnier. Bei der Limpopo Championship geht es im Euphoria Golfclub nördlich von Pretoria um 175.000 Euro. Vor allem für die Europäer wird es eine beinharte Standortbestimmung im Kreis starker Südafrikaner, die bereits mitten in ihrer Saison stehen.

Zum Auftakt sind beide Österreicher erst am Nachmittag unterwegs und finden beide nicht wirklich prickelnd ins Turnier. Zwar notieren sowohl Martin Wiegele auf den Backnine, als auch Lukas Lipold auf den Frontnine zunächst recht sichere Pars, verpassen jedoch beide das erhoffte Par 5 Birdie und müssen danach sogar einen Schlagverlust einstecken. Während Lukas jedoch am Par 3 der 6 das erste Birdie mitnimmt und so sein Score wieder auf Anfang dreht, tritt sich der Routinier am Par 3 der 17 und am darauffolgenden Par 5 die nächsten Bogeys ein und rutscht so immer weiter im Klassement zurück.

Die zweite kurze Bahn der vorderen Neun entwickelt sich dann auch für Lukas Lipold alles andere als prickelnd und kostet mit einem Bogey auch sichtlich den Rhythmus, denn er kontert zwar am Par 5 danach mit einem Birdie noch gut, stolpert auf der 10 und der 12 aber sogar über gleich zwei Doppelbogeys, was ihn am Leaderboard klarerweise weit zurückfallen lässt. Nach einer recht stabilen Phase zerfällt dann kurz vor Schluss auch Martin Wiegeles Spiel in Form einer Doublette auf der 7 in seine Einzelteile, was zum Auftakt nur die 77 (+5) zulässt, was nur für Rang 148 reicht.

Lukas Lipold muss nach 14 gespielten Löchern sogar seine Sachen packen, denn die einfallende Dunkelheit macht dem Salzburger einen Strich durch die Auftaktrechnung. Am Freitag warten somit nun bei einem Zwischenstand von +4 nach 14 (Rang 132) gleich 22 Löcher auf Lukas, die er wohl deutlich gewinnbringender gestalten muss, will er auch am Wochenende noch mit von der Partie sein. Daniel van Tonder (RSA) setzt mit der 66 (-6) die frühe Bestmarke.

Leaderboard Limpopo Championship