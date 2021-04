Insel im Griff

GRAN CANARIA OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab hat zum Auftakt den Meloneras Golf im Urlaubsparadies Gran Canaria voll im Griff und positioniert sich mit einer fehlerlosen 67 (-5) als einer der ersten Verfolger des Führungsquartetts.

Der größte Golfsohn Gran Canarias, Rafa Cabrera-Bello, lädt ein zum neuen Canarian Swing der European Tour, mit zwei Turnieren auf Gran Canaria und kommende Woche auf Teneriffa. Matthias Schwab ist liebend gerne dieser Einladung nach Maspalomas in den Meloneras Golf Club gefolgt und darf sich nach zuletzt zwei 7. Plätzen in Kenia und Österreich einiges ausrechnen. Für das 1,5 Millionen Euro-Event haben neben Cabrera-Bello auch Pablo Larrazabal (ESP), Atzenbrugg-Champion John Catlin, Kurt Kitayama (beide USA), Chris Wood (ENG) oder Joost Luiten (NED) genannt.

Matthias findet sich dann zum Auftakt mit später Startzeit sofort bestens zurecht und stopft gleich auf der 1 den fälligen Birdieputt. Ohne jegliche Aufregung nimmt er in Folge sichere Pars mit und drückt sein Score am ersten Par 5 dann gleich noch tiefer in den roten Bereich. Doch auch damit hat der Rohromooser sichtbar noch lange nicht genug, nimmt auch vom Par 3 danach ein Birdie mit und legt so einen richtig starken Start ins 1,5 Millionen Euro Turnier hin.

Generell zeigt sich der 26-jährige vor allem im langen Spiel sehr sicher, was sich auf der 8 auch in einer weiteren guten Birdiemöglichkeit manifestiert, die der Putter aber knapp nicht verwerten kann. Auf der 9 allerdings macht er seine Sache dann besser und kann aus einer weiteren ganz starken Annäherung zum vierten Mal an diesem Tag Kapital schlagen.

Nach etwas Leerlauf, wobei er jedoch nie in Verlegenheit kommt wirklich einen Schlag abgeben zu müssen, schleppt sich dann auf der 16 der Birdieputt aus gut vier Metern mit allerletzter Kraft noch ins Loch und pusht den Schladming-Pro so auf 5 unter Par. Zwar verpasst er zum Schluss nach einer deutlich verzogenen Grünattacke noch das erhoffte Par 5 Birdie, mit der 67 (-5) positioniert er sich aber auf dem vielversprechenden 12. Rang.

Auf das Führungsquartett Joachim B. Hansen (DEN), Joost Luiten, Max Kieffer (GER) und Robin Roussel (FRA) fehlen dem jungen Steirer vor der zweiten Runde lediglich zwei Schläge. Nach der Runde meint er: “Es waren heute gute Bedingungen für gutes Golf. Über weite Strecken konnte ich heute fehlerfrei spielen. Es hat echt Spaß gemacht, ich habe mir viele Birdiechancen erarbeiten können und fünf davon auch genützt.”

Leaderboard Gran Canaria Open

