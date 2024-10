Ins Stottern gekommen

Nach drei recht sehenswerten Runden kommt Max Steinlechners Motor am Finaltag der Hainan Open einigermaßen ins Stottern, was ihn im Sanya Luhuitou GC mit einer 73 (+1) noch bis ins Mittelfeld abrutschen lässt.

Mit Runden von 71 (-1) und 67 (-5) Schlägen ließ Max Steinlechner bei den hochdotierten Hainan Open rein gar nichts anbrennen und cuttete im soliden Mittelfeld mehr als souverän ins Wochenende. Am Moving Day hofft der Tiroler nun an die starke 2. Runde anknüpfen zu können, denn mit einem Topergebnis würde er sich auch noch klar ins Gespräch um einen Platz im Grand Final bringen, wo nur noch die Top 45 der Jahreswertung spielberechtigt sind.

Schon das Par 5 der 2 lässt am Samstag ein frühes Birdie springen und da er nach kurzer Verschnaufpause auf der 5 und der zweiten langen Bahn direkt danach sogar einen roten Doppelpack schnürt, macht er erstmals spürbar Ränge im Klassement gut. Zwar ebbt der gewinnbringende Schwung in Folge wieder etwas ab, mit Pars bleibt er die gesamten Frontnine über aber makellos.

Das ändert sich dann ausgerechnet am Par 5 der 13 und da er auch auf der 15 ein Bogey verzeichnet, tritt er mit den zwei Schlagverlusten klassementtechnisch sogar ziemlich auf der Stelle. Erst im Finish läuft der Birdiemotor dann noch einmal heiß und ermöglicht dank zwei abschließender Erfolgserlebnisse noch die 69 (-3), was ihm durchaus noch realistische Chancen auf ein etwaiges Topergebnis ermöglicht.

Plätze eingebüßt

Erneut lässt am Sonntag bereits das Par 5 der 2 ein frühes Erfolgerlebnis springen, allerdings drückt er sich kurz danach auf der 4 auch das erste Bogey aufs Auge, was den Schwung doch recht rasch wieder abbremst. Mit Pars macht er zwar danach nicht vieles verkehrt, kommt so den Top 10 jedoch auf den Frontnine kein Stückchen näher. Erst auf der 12 hat er dann wieder Grund zu jubeln, nachdem er mit dem zweiten Birdie des Tages zumindest sein Tagesergebnis wieder unter Par dreht.

Erneut währt die Freude jedoch nicht lange, da er sich schon am darauffolgenden Par 5 wieder ein Bein stellt. Ab der 15 wird es dann sogar richtig kunterbunt, denn einen weiteren Fehler bessert er zwar sofort wieder aus, driftet jedoch auf der 17 abermals in den Plusbereich ab. Am Schlussloch kann er dann keinen Konter mehr setzen, weshalb er sich mit der 73 (+1) und Rang 28 anfreunden muss. Damit kommt er auch den Top 45 der Jahreswertung nicht wirklich näher.

Harnish Brown (DEN) setzt sich im Stechen gegen Lloyd Jefferson Go (PHI) am ersten Extraloch durch und schnappt sich bei gesamt 19 unter Par den Sieg.

Leaderboard Hainan Open