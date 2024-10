Viertes Topergebnis

Emma Spitz kann zwar am Finaltag der Wistron Ladies Open nicht mit Chiara Tamburlini (SUI) an der Spitze mithalten, fährt im Sunrise Golf and Country Club aber mit Rang 8 ihr bereits viertes Topergebnis der Saison ein, und schließt damit auch wieder etwas zu den besten 10 im Jahresranking auf.

Auf der anspruchsvollen Par 71 Wiese in Taiwan zeigte Emma Spitz an den ersten beiden Spieltagen eine durchaus ansprechende Leistung, denn nach Runden von 70 (-2) und 73 (+1) Schlägen startet die junge Niederösterreicherin als 11. in vielversprechender Lauerstellung ins Wochenende. Selbst Chiara Tamburlini an der Spitze ist nach den ersten 36 gespielten Löchern „nur“ vier Schläge weit von der Schönbornerin entfernt.

Auch am Moving Day präsentiert sich Emma wieder ganz sicher und findet mit Pars richtiggehend stressfrei in die dritte Umrundung. Am Par 5 der 6 passt dann sogar alles perfekt zusammen, was sogar den Adler auf der Scorecard landen lässt und sie bis ins absolute Spitzenfeld nach vorne pusht. Da sich dann kurz vor dem Turn auch auf der zweiten langen Bahn ein Schlaggewinn ausgeht, etabliert sie sich vor den Backnine sogar als erste Verfolgerin der Schweizerin an der Spitze.

Auf den Backnine geht es in genau dieser Tonart weiter, denn auch die 11 spuckt ein Birdie aus, womit sich Emma endgültig bis auf einen Schlag an Tamburlini herantastet. Zwar kehrt in Folge dann wieder Ruhe auf der Scorecard ein, mit Pars bleibt sie die gesamte dritte Runde über aber fehlerlos und unterschreibt so schließlich die makellose 68 (-4). Nachdem Chiara Tamburlini auf den hinteren Neun jedoch einen Gang hochschaltet, zieht die Schweizerin an der Spitze wieder bis auf vier Schläge davon, Emma mischt jedoch dank des starken Moving Days als erste Verfolgerin ganz vorne mit.

Tamburlini zu souverän

Im Finaflight kann Emma dann früh bereits etwas Druck auf Tamburlini aufbauen, denn mit einem Par 3 Birdie auf der 2 findet sie auch am Sonntag wieder gut in die Runde. Auch danach zeigt Emma weiterhin starkes Golf und setzt sich mit einem Par 5 Birdie auf der 6 und einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 8 nicht nur von den weiteren Verfolgern etwas ab, sondern schließt sogar bis auf einen einzigen Schlag zur Schweizerin auf.

Die letzten neun Löcher lassen sich dann jedoch etwas weniger prickelnd an, nachdem ihr die 10 schließlich auch den ersten Schlagverlust am Sonntag aufs Auge drückt. Der Fehler kostet plötzlich auch ziemlich die Sicherheit, denn kurz danach muss sie auch am Par 5 der 13 ein Bogey notieren und da parallel dazu Tamburlini mit einem roten Hattrick richtig ins Rollen kommt, verabschiedet sich Emma vorerst aus dem Titelrennen.

Auf den verbleibenden Bahnen stabilisiert sie ihr Spiel dann zwar wieder, muss jedoch zum Abschluss auch am Par 5 der 18 noch ein Bogey notieren und steht so schließlich nur mit de r72 (Par) beim Recording. Tamburlini an der Spitze ist in dieser Woche so klar nicht mehr zu biegen, denn mit einer 69er (-3) Finalrunde triumphiert sie mit gesamt 12 unter Par und distanziert Yu-Sang Hou (TWN) auf Rang 2 so um satte vier Schläge. Mit Rang 8 und dem bereits vierten Topergebnis der Saison schließt Emma Spitz aber immerhin wieder zu den Top 10 der Jahreswertung auf, die am Ende des Wertungsjahres direkt in die Final Stage der LPGA Qualifying Series einsteigen könnten.

Fotos: LET

