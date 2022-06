Kurs eingeschlagen

OPEN DE BRETAGNE – 1. RUNDE: Niklas Regner und Maximilian Lechner schlagen im Golf Blue Green de Pléneuf Val André den richtigen Kurs in Richtung Cut ein. Martin Wiegele kommt zum Auftakt über eine 74 (+4) nicht hinaus.

Die Erleichterung ist groß bei Niklas Regner nach dem ersten Top 10-Ergebnis der Saison zuletzt in Brünn, wobei er sich sogar reif für die Top 3 gefühlt hätte. Das möchte der Steirer jetzt in der Bretagne nachholen, wenn es am windanfälligen Blue-Green Course in Pleneuf Val Andre zur Sache gehen wird. Martin Wiegele sowie Max Lechner sorgen für ein heimisches Trio beim Challenger an der Atlantikküste.

Mit zwei schnellen Birdies auf der 10 und der 12 legt Niklas Regner zwar einen Start nach Maß hin, allerdings schlittert er auf der 14 sogar in ein Doppelbogey und rutscht so rasch wieder auf Level Par zurück. Danach macht er mit Pars zwar nichts verkehrt, der erneute Sprung in den roten Bereich bleibt ihm vor dem Turn aber verwehrt. Kaum auf der 1 angekommen geht sich dann aber das nächste Birdie aus, dass er allerdings kurz darauf wieder verspielt. Einen Birdiedoppelschlag danach schaukelt er aber schließlich über die Zeit und darf sich so zum Auftakt immerhin über eine 68 (-2) freuen, was für Rang 22 reicht.

Maximilian Lechner schnappt sich am Nachmittag gleich am einzigen Par 5 der Backnine ein schnelles Birdie und baut seinen Score am Par 3 der 15 nach starkem Teeshot weiter aus. Da er die gesamten hinteren Neun über fehlerlos bleibt, kommt er auf dem anspruchsvollen Gelände in guter Position auf den ersten neun Löchern an. Dort schleicht sich schließlich auf der 4 dann auch der erste Fehler ein, den er allerdings zwei Löcher später wieder ausbügelt. Nachdem er zum Abschluss allerdings auch auf der 9 noch ein Bogey einstecken muss,geht sich am Ende “nur” eine 69 (-1) aus, die ihn als 36. aber klar auf Cutkurs bringt.

Weit zurück

Martin Wiegele muss zwar bereits auf der 2 ein Bogey notieren, lässt sich vom Faux-pas jedoch nicht beirren, zieht seinen zurechtgelegten Gameplan weiter durch und belohnt sich schließlich am einzigen Par 5 der vorderen Neun auch mit dem scoretechnischen Ausgleich. Auf den hinteren Neun findet er dann keinen Rhythmus mehr und kommt nach zwei weiteren Fehlern und einem Doppelbogey auf der 18 sogar nur mit der 74 (+4) und Rang 109 zurück ins Clubhaus.

Ruaidhri McGee (IRL) führt nach der sensationellen 61 (-9) das Feld überlegen an.

