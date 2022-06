Die Golf-Stars im Wettkampf bei der BMW International Open 2022

Zwischen dem 23. Juni und 26. Juni 2022 finden zum 33. Mal die BMW International Open in Eichenried, München, statt. Das Preisgeld? 2 Millionen Euro. Neben den deutschen Golfstars Matti Schmid und Martin Kaymer werden auch internationale Stars vor Ort zu sehen sein. Es ist das erste Mal seit dem Jahr 2019, dass in Eichenried wieder ein Großevent stattfindet: 2020 wurden die BMW International Open aufgrund von Covid-19 abgesagt, ein Jahr später gab es nur eine abgespeckte Version vor halbleeren Rängen. Aber dieses Jahr sind die Ränge wieder voll – die (erwarteten) 60.000 Zuseher freuen sich darauf, endlich wieder Golf zu sehen.

Vor Ort sind deutsche und internationale Golfstars

Mit einem Preisgeld von 2 Millionen Euro gehört die BMW International Open zu den höchstdotierten Turnieren in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist auch der Grund, wieso hier viele internationale Stars zu sehen sind – so etwa Sergio Garcia, der schon um die Trophäe mitgekämpft hat, bislang aber diese noch nie gewinnen konnte. Rafa Cabrera Bello, sein Landsmann, ist ebenfalls in München zu sehen – auch Louis Oosthuizen aus Südafrika wird in München am Start sein.

Aber nicht nur internationale Stars werden vor Ort sein: Auch Martin Kaymer, der deutsche Publikumsliebling, wenn es um den Golfsport geht, wird zu sehen sein. Auch Matti Schmid nimmt an den 33. BMW International Open teil. Max Kieffer, Bernd Wiesberger und Marcel Siem nehmen auch teil. Das heißt, es gibt genügend Deutsche vor Ort, die angefeuert werden können.

2021 gewann der Norweger Viktor Hovland; 2019 holte der Italiener Andrea Pavan den Sieg. Der letzte (und bislang einzige) Deutsche, der die BMW International Open gewinnen konnte, war Martin Kaymer im Jahr 2008. 2021 kam Kaymer in das Finale – seine Tagesbestleistung lag bei 64 Schlägen. Jedoch lag er am Ende hinter Hovland auf Platz 2. „Ich war wirklich zufrieden. Ich habe gutes, solides Golf gespielt und sehr viele Putts reingemacht“, so Kaymer rückblickend. „Und die Zuschauer haben unglaublich mitgezogen“, gab er sich zufrieden.

In einer Phase, als es noch um die Ryder Club Qualifikation ging, war das besonders wichtig für den Deutschen, da die Zuseher durchaus motivierend sein können. Je stärker das Publikum jubelt und anfeuert, umso mehr steigt das Selbstvertrauen . Die Freude ist aber nicht nur bei Kaymer groß, dass die Zuseher wieder zugelassen werden – für das gesamte Turnier ist es natürlich von Vorteil, dass die Zuseher wieder vor Ort zujubeln können. „Die Zuschauer machen tatsächlich den Unterschied aus. Es hilft uns sehr, wenn wir Leute hinter uns haben, die Gutes wünschen“, so Kaymer.

Matti Schmid freut sich ebenfalls auf das Turnier – es ist das erste Mal, dass er in München als Profi an den Start geht. Und es ist das erste Mal, dass er vor vollen Zuschauerrängen spielen wird.

Die Favoriten in diesem Jahr? Hovland, Oosthuizen, Garcia und Kaymer

Wenn das Turnier mit 23. Juni beginnt, kann man hier auch sodann seine Tipps bei dem einen oder andere neuen Anbieter für Sportwetten abgeben. Letztlich gibt es bei größeren Turnieren immer wieder attraktive Quoten, um sodann sein Glück – bzw. sein Golfwissen – auf die Probe stellen zu können.

Die Favoriten in diesem Jahr? Ganz klar der Titelverteidiger Viktor Hovland. Er ist der am besten gesetzte Spieler laut dem Official Golf Ranking – Hovland liegt auf dem 13. Platz. Auch Louis Oosthuizen und Sergio Gracia sind Favoriten. Aber auch dem Deutschen Martin Kaymer wird diesmal zugetraut, dass er am Ende die Trophäe holen kann.

Seit dem Jahr 1989 Teil der European Tour

Die BMW International Open ist Teil der European Tour. Seit dem Jahr 1989 wird das Turnier jährlich in Eichenried ausgetragen. Nur während der Jahre 1994 bis 1996 fand das Turnier auf der Golfanlage des St. Eurach Land- und Golfclubs statt. Ab 2012 gab es den Wechsel zwischen Eichenried und dem Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln – seit dem Jahr 2019 wird die BMW International Open aber nur noch in Eichenried ausgetragen.