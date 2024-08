Cut-Serien halten

Max Steinlechner zieht in Schottland zum dritten Mal in Folge in eine Finale auf der Challenge Tour ein, während Niklas Regner den vierten Cut in Serie verpasst.



Die gute Nachricht von der Challenge Tour liefert einmal mehr Max Steinlechner, der bei der Scottish Challenge ein weiteres Finale erreicht. Kein Licht am Ende des Formtunnels blitzt dagegen bei Niklas Regner auf, nachdem er zum viertel Mal in Folge nicht einmal in die Nähe des Cuts kommt.

Steinlechner macht es spannend

Max Steinlechner

nutzt gleich das einzige Par 5 der Front 9 um mit dem Birdie die richtige Richtung einzuschlagen. Allerdings spielt erneut der Putter nicht so richtig mit um sich einen Puffer zu erarbeiten. Am 8. Grün verfehlt erstmals ein Par Putt das Ziel, womit es vor den Back 9 eine enge Geschichte bleibt. Erst am 13. Grün fällt wieder ein Birdieputt, womit sich der Tiroler ein wenig Luft verschaffen kann. Zwei Bahnen später wird es mit dem Bogey erneut eng. Alle Zweifel beseitigt Steinlechner mit dem Birdie am Schlussloch zur 70 (-1), die ihn als 32. bei 3 unter Par im Mittelfeld ins Finale einziehen lässt.

Niklas Regner konnte sich bislang die dicken Nummern vom Leib halten, die ihm in den letzten Wochen so viele Runden zerstörten. Am Freitag passiert ihm leider genau wieder so eine Episode: mit dem Triplebogey bereits am dritten Loch und dem anschließenden Bogey wird bereits früh eine Aufholjagd illusorisch. Selbst zwei tapfer herausgekämpfte Birdies noch vor dem Turn bringen den Steirer nicht einmal in die Nähe des Cuts. Im letzten Drittel der Runde, wo es keine Rolle mehr spielt, wird es wieder sehr bunt auf der Scorekarte, unter anderem mit zwei Doppelbogeys. Damit ist der Weg zur 78 geebnet, die bei satten 9 über Par den vierten Missed Cut in Folge bedeuten.

Die Halbzeitführung teilen sich der dänische Routinier Lucas Bjerregaard sowie der Schotte Jack McDonald bei 9 unter Par.

Leaderboard Scottish Challenge