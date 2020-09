Scores raufgeblasen

NORTHERN IRELAND OPEN – 1. RUNDE: Österreichs Challenge Tour Gilde erwischt zum Auftakt den falschen Draw, denn 50 km/h Windböen blasen den Score im Galgorm Spa & Golf Resort regelrecht nach oben.

Nach den zwei Double Batch-Events in Österreich geht es in Nordirland endlich auf der Challenge Tour weiter. In Galgorm Castle wird Turnier Nummer 6 von schlanken 10 Events am Kalender ausgetragen. Der Kurs von Ballymena wird in drei Wochen auch Schauplatz der Irish Open im Rahmen der European Tour sein. Lukas Nemecz kam nur dank einer Einladung ins Feld beim 200.000 Euro-Challenger, bei dem auch Martin Wiegele und Alexander Kopp am Start stehen.

Letztgenannter beginnt das Turnier mit später Startzeit gleich mit einem Bogey, stabilisiert danach allerdings sein Spiel, ohne jedoch eine passende Antwort auf den Fehler geben zu können. Da er die Frontnine dann mit einem Bogeydoppelpack beendet, steht er sogar nur bei 3 über Par beim Turn.

Auf der hinteren Platzhälfte gehen sicc dann aber auch die ersten Birdies aus, die er jedoch mit zwei Bogeys auch wieder ausgleicht. Dennoch steht er am Ende mit der 73 (+3) als bester Österreicher wieder im Ziel, muss vom 75. Platz aus am Freitag aber zusetzen, soll sich der Cut in Nordirland noch ausgehen.

Kein echter Rhythmus

Lukas Nemecz findet sich mit einem schnellen Birdie bei immer stärker werdenden Wind am Nachmittag auf der 2 zunächst durchaus gut zurecht, muss allerdings gleich darauf den scoretechnischen Ausgleich einstecken, was die Runde prompt in eine eher unangenehme Richtung abbiegen lässt, denn bis zum Turn muss er noch zwei weitere Fehler notieren und kommt so nur bei 2 über Par auf den Backnine an.

Auch auf den hinteren Neun will sich kein wirklich gewinnbringender Rhythmus mehr einstellen, denn der Steirer läuft vergeblich einem weiteren Birdie hinterher. Da er darüber hinaus noch zwei weitere Fehler nicht vermeiden kann, steht er schließlich sogar nur mit der 74 (+4) wieder im Clubhaus und hängt sich damit vor dem Freitag als 90. bereits einen unangenehmen Rucksack um die Cut-Schultern.

“Es war recht zach heute zu spielen. War schon ungewohnt im starken Wind und bei den kühlen Temperaturen. Es war den ganzen Tag sehr windig und zwischendurch ist dann auch immer wieder ein Schauer durchgezogen. Ich hab aber heute einfach kein gutes Timing gehabt und im langen Spiel den Ball nicht wie gewohnt unter Kontrolle gehabt. Dadurch wars echt schwer in den Verhältnissen. Morgen kanns aber eigentlich nur besser werden”, gibt sich Lukas Nemecz nach der Runde durchwegs selbstkritisch.

Geteiltes Leid

Martin Wiegele eröffnet das Turnier nur 10 Minuten nach Lukas Nemecz und kommt ebenfalls gleich in den Genuss der 50 km/h starken Windböen, die seinen Start gleich regelrecht kunterbunt gestalten. Gleich auf den ersten fünf Bahnen muss er drei Bogeys notieren und quetscht auf der 2 ein Birdie dazwischen. Erst danach kehrt ins Spiel des Routiniers Ruhe ein und er notiert auf den folgenden Bahnen erstmals eine kleine Parserie.

Diese endet jedoch auf der 10 abrupt, denn ausgerechnet am Par 5 muss er das nächste Bogey einstecken. Auch danach will einfach kein Birdie mehr gelingen und da er dann auf der 16 noch einen weiteren Schlag abgeben muss, steht er wie sein Landsmann nur mit der 74 (+4) wieder beim Recording.

Julien Quesne (FRA) setzt mit der 66 (-4) die frühe Bestmarke im Galgorm Spa & Golf Resort.

