Serie geht weiter

Niklas Regner scheitert auch bei der Italian Challenge Open wieder am Cut und muss damit zum bereits zehnten Mal in Folge am Wochenende zuschauen.

Niklas Regner zückt spät in der Challenge Tour Saison noch eine Wildcard um bei der hoch dotierten Italian Challenge Open vielleicht das so dringend benötigte Topergebnis für sein Spielrecht zu landen. Der Liezener zeigte in der Vorwoche auch klar ansteigende Form, verpasste jedoch in Portugal seinen 9. Cut in Folge. Für den 228. auf der Road to Mallorca ist das Turnier im Argentario GC die vorletzte Chance seine Tourkarte weiter zu halten. Außer Regner schafften es keine Österreicher bei dem 350.000 Euro-Event, einem der best dotierten der Saison, ins Feld.

Nach recht solidem Beginn wird es ab der 4 dann deutlich abwechslungsreicher und aufgrund einer Gewitterunterbrechung auch etwas langwieriger. Zunächst holt er sich auf der 4 ein erstes Birdie ab, benötigt jedoch am Par 3 der 6 noch ein Erfolgserlebnis um ein Doppelbogey auf der 5 zumindest in Schach halten zu können. Mit noch zwei weiteren Bogeys danach geht es dann erstmals aber richtig weit im Klassement bergab. Immerhin geht sich noch auf der 9 vor dem Turn ein weiteres Erfolgserlebnis aus und da er auch die 13 zu einem Birdie überredet, kämpft er sich recht zeitnah wieder auf Level Par zurück.

Danach muss er am Donnerstag die Sachen packen, da die mittlerweile diffusen Lichtverhältnisse ein Weiterspielen unmöglich machen. Bei der Fortsetzung am Freitag in den Morgenstunden zeigt er sich zwar sehr souverän und beendet die Auftaktrunde mit Pars, mit der 71 (Par) reiht er sich jedoch nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke ein und muss somit bei der zweiten Umrundung bereits zulegen um nicht zum 10. Mal in Folge das Wochenende zu verpassen.

Kampfgeist bleibt unbelohnt

Nur Minuten nach Ende der Auftaktrunde steht Niklas dann gleich wieder in der 10. Teebox um die zweite Umrundung in Angriff zu nehmen. Rasch wird es dann auch erstmals unangenehm, nachdem sich am Par 3 der 11 nur das Bogey ausgeht. Zwar rückt er sein Score am Par 5 der 15 wieder zurecht, schlittert ausgerechnet am Par 5 der 18 aber in den nächsten Schlagverlust, womit das Wochenende bereits in richtig weite Ferne rückt.

Die Probleme intensivieren sich dann zunächst auf den Frontnine sogar, denn bis zur 5 tritt er sich bei nur einem Birdie noch drei weitere Schlagverluste ein. Erst im Finish drückt er dann noch einmal aufs Gas und kämpft sich mit drei späten roten Einträgen sogar noch zu einer weiteren 71 (Par), die jedoch einmal mehr heuer nicht fürs Wochenende reicht.

Leaderboard Italian Challenge