Solider Beginn

BRITISH CHALLENGE – 1. RUNDE: Niklas Regner legt im St. Mellion Estate mit einer 72 (Par) einen soliden Beginn hin und bringt sich klar auf Cutkurs. Timon Baltl findet überhaupt keinen Rhythmus und liegt abgeschlagen zurück.

Nach dem enttäuschenden Auftritt in der Provence steigt der Druck auf Niklas Regner vor den beiden letzten regulären Challengern in England. Nur Topergebnisse werden den aktuell 56. auf der Road to Mallorca noch unter die Top 45 und damit ins Saisonfinale bugsieren. Timon Baltl zückt noch rechtzeitig eine Wild Card und bekommt so noch eine Chance sein Spielrecht für 2023 abzusichern.

Wie schon in den letzten Wochen, hat Niklas Regner auch in Cornwall zunächst wieder einigermaßen zu kämpfen, wie ein anfängliches Bogey auf der 1 zeigt. Danach arbeitet sich der 23-jährige aber nach und nach ins Turnier, holt sich zunächst am Par 3 der 4 den scoretechnischen Ausgleich ab und realisiert am Par 5 der 7 schließlich auch erstmals den Sprung in den roten Bereich.

Nachdem er am Par 3 der 11 sein Score dann sogar noch weiter ausbauen kann, wird es danach allerdings zusehends bunter, denn ein Doppelbogey auf der 13 wirft ihn wieder auf Level Par zurück und selbst zwei weitere Birdies kontert er sich mit Bogeys wieder aus. Am Ende geht sich so zwar “nur” die 72 (Par) aus, diese bringt ihn als 34. aber immerhin klar auf Kurs in Richtung Wochenende.

Abgeschlagen zurück

Timon Baltl nimmt nach zwei anfänglichen Pars die eindeutig falsche Abzweigung, denn mit gleich vier Bogeys auf den folgenden fünf Löchern rasselt er im Eiltempo im Klassement in Richtung Süden bergab. Nachdem er kurz vor dem Turn dann sogar noch einen Fehler einstecken muss, zementiert er sich schon nach nur neun gespielten Löchern regelrecht im Leaderboard-Keller ein.

So zäh die Frontnine bereits waren, so richtig nimmt das Auftakt-Desaster dann jedoch auf der hinteren Platzhälfte seinen Lauf, denn neben zwei weiteren Bogeys tritt er sich auch noch zwei Doppel- und sogar ein Triplebogey ein, was ihn am Ende nur mit der 86 (+14) ins Ziel kommen lässt, womit vom 120. und letzten Platz aus der Cut wohl bereits nach der Auftaktrunde nur noch theoretischer Natur ist.

Steven Tiley (ENG) und Simon Forsström (SWE) teilen sich nach 67er (-5) Runden die Führung.

