Spitze in der Hitze

Lukas Nemecz hat bei der Kolkata Challenge auch am Moving Day weiterhin alles im Griff und startet nach einer 68 in der schwülen Hitze Indiens mit nur einem Schlag Rückstand auf Leader Joshua Berry (ENG) in den Sonntag. Max Steinlechner zeigt im Royal Calcutta GC ebenfalls eine hervorragende Leistung und lauert nach der 69 nur knapp hinter seinem Landsmann.

Golf-Österreich hat am Wochenende bei der Kolkata Challenge gleich doppelt Grund zum Daumendrücken, denn sowohl Lukas Nemecz als auch Max Steinlechner starten aus dem Spitzenfeld in den Moving Day. Vom 4. Platz aus trennen die beiden sogar lediglich drei Schläge vom Führungsduo, was mit zwei guten Runden auf jeden Fall aufholbar erscheint.

Anders als an den Tagen zuvor findet Lukas Nemecz am Samstag nicht nur kein schnelles Birdie, sondern muss am Par 3 der 2 sogar einen frühen Schlagverlust einstecken. Das Bogey weckt den Steirer aber sichtlich einigermaßen auf, denn schon am Par 5 der 4 stellt er sein Tagesergebnis wieder auf Anfang. Bereits auf der 6 kann er dann weiter nachlegen und lauert so plötzlich nur noch um einen Schlag hinter Lokalmatador Om Prakash Chouhan.

Auch weiterhin zeigt der 35-jährige in der schwülen Hitze Kalkuttas absolut souveränes Golf, bleibt weiterhin geduldig und kann sich schließlich auf der 12 ein drittes Mal belohnen. Das scheint ihn auch so richtig auf den Geschmack zu bringen, denn da sich am Par 3 der 13 gleich das nächste Erfolgserlebnis ausgeht, übernimmt er endgültig das Kommando im Turnier.

Joshua Berry intensiviert im Finish dann das Tempo und zieht dank eines Birdiedoppelpacks auf der 14 und der 15 wieder an die Spitze. Das scheint Lukas ebenfalls noch einmal anzustacheln, denn nur Minuten danach locht auch der Steirer auf der 17 seinen Birdieputt und gesellt sich so mit der 68 (-4) in Windeseile zu seinem englischen Kontrahenten zurück an die Spitze. Am Ende zieht ihm Berry zwar noch um einen Schlag davon, bei nur einem Schlag Rückstand geht Lukas Nemecz aber voll im Kampf um den Sieg in den Sonntag.

Steinlechner ebenfalls im Titelkampf

Ganz souverän startet Max Steinlechner nur einen Flight hinter seinem Landsmann in die dritte Umrundung und macht mit Pars rein gar nichts verkehrt. Lange Zeit ändert sich das Bild im Spiel des 25-jährigen nicht, bis er kurz vor dem Turn auf der 9 den ersten Birdieputt ins Ziel rollt und so voll zur Spitze aufschließt.

Dem eingeschlagenen Weg bleibt er auch auf den Backnine weiterhin treu, denn erneut spult er lange Zeit Par um Par ab, bis er am einzigen Par 5 der hinteren Platzhälfte sein zweites Birdie aufsammelt. Stilecht holt er sich dann auch zum Abschluss auf der 18 noch einen Schlaggewinn, unterschreibt so die 69 (-3) und lauert damit auf Rang 3 nur knapp hinter Lukas Nemecz, womit auch der Tiroler voll im Titelkampf mitmischt.

Leaderboard Kolkata Challenge