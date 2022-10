Stagnierende Woche

BRITISH CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner verbessert sich im St. Mellion Estate mit einer 69er Finalrunde zwar noch bis ins Mittelfeld, stagniert damit jedoch in der Jahreswertung und benötigt somit kommende Woche beim letzten regulären Challenger ein absolutes Topergebnis um sich doch noch unter die Top 45 spielen zu können.

Niklas Regner drohte nach zähen Backnine am Freitag bereits am Cut zu scheitern, drehte seine Runde mit starker vorderer Platzhälfte aber noch zur 73 (+1) und stemmte so am Ende als 32. ganz souverän den so wichtigen Cut. Im Kampf um die Top 45 der Jahreswertung – nur diese dürfen beim großen Saisonfinale noch aufteen – benötigt der Steier noch zwingend Punkte und bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint in Cornwall durchaus noch einiges möglich zu sein.

Mit Pars startet Niklas durchaus souverän in den Samstag und kann am Par 3 der 14 auch ein Birdie verbuchen, womit er doch um einige Ränge im Klassement in Richtung Norden klettert. Wie schon an den Tagen zuvor, wird er jedoch auch am Moving Day mit der 15 nicht warm und da er auch auf der 17 ein Bogey nicht verhindern kann, kommt er sogar nur bei 1 über Par auf den Frontnine an. Dort dreht er sein Score dann zwar mit einem Birdiedoppelschlag in den Minusbereich, driftet danach mit Doppelbobey und Bogey aber wieder ab und steht so schließlich nur mit der 74 (+2) beim Recording, womit er bis ins hintere Drittel des Klassements abrutscht.

Ins Mittelfeld gearbeitet

Erst am Sonntag grooved sich Niklas Regner erstmals in dieser Woche in einen wirklich gewinnbringenden Rhythmus ein, denn nach zwei anfänglichen Pars schnürt er bereits auf der 12 und der 13 einen roten Doppelpack und wiederholt das Gesehene auf der 15 und der 16 ein weiteres Mal, womit es bereits deutlich in die richtige Richtung geht. Wieder legt er danach allerdings eine Vollbremsung hin, da ihm ein Doppelbogey auf der 18 wieder einiges an Boden kostet.

Der 23-jährige bäumt sich zwar mit einem weiteren Par 5 Birdie auf der 2 noch einmal auf, generell wird es aber durchwegs abwechslungsreicher auf der Scorecard. Gleich zweimal muss er noch Bogeys notieren und obwohl er jedes der beiden mit Birdies perfekt beantwortet und so die 69 (-3) zu Papier bringt, geht sich am Ende nur ein 25. Platz aus, der ihm in Sachen Jahresrangliste nicht weiterhilft.

Die anstehende English Trophy kommende Woche ist somit für Niklas Regner nun die letzte Chance sich doch noch ins Grand Final Anfang November zu spielen. Um dies zu realisieren wird er in Abingdon allerdings ein absolutes Topergebnis benötigen, denn nur so kann er die nötigen Punkte noch auf sein Habenkonto zaubern, womit als einer der Top 45 auf den Balearen startberechtigt wäre.

“Ich bin zum größten Teil ganz zufrieden, denn das Spiel entwickelt sich wieder klar in die richtige Richtung. Gestern hab ich zwar 2 über gespielt, aber das Spiel war deutlich besser als der Score, aber so ist es manchmal. Ich geh dank der 69 heute aber mit gutem Gefühl in die nächste Woche und hoffe, dass ich die paar Fehler noch ausmerzen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Ich hatte diese Woche auch erstmals meinen Caddie mit und da waren schon einige gute Sachen dabei”, so der Steirer nach dem Turnier.

Euan Walker (SCO) sichert sich nach einer 71er (-1) Finalrunde und bei gesamt 8 unter Par den Sieg.

Leaderboard British Challenge