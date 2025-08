Steinlechner mit spätem Kraftakt

Mit zwei späten Birdies zur Par-Runde hält sich Max Steinlechner bei der Scottish Challenge halbwegs im Turnier.

Nach gerade einmal einer Woche Pause geht es für Max Steinlechner wieder mit Volldampf in das letzte Saisondrittel auf der Challenge Tour. Als aktuell Dritter auf der Road to Mallorca ist der Aufstieg in die DP World Tour zwar zum Greifen nahe, doch da jeder Rang besser oder schlechter extrem wichtig für Startchancen im kommenden Jahr sein kann, geht es für den Tiroler auch bei der Scottish Challenge um sehr viel.

Die heurige Ausgabe des schottischen Challengers wird am Fuß des malerischen Schloss Roxburghe ausgetragen. Auf dem anspruchsvollen Parklandkurs ist Max als einziger Österreicher im Einsatz, da Lukas Nemecz auf den Flug nach Schottland verzichtet.

Mit später Startzeit und bereits einer -7 von Marc Hammer am Leaderboard, krempelt Max sofort die Ärmel auf und startet mit Birdie sein Turnier. Nachsetzen kann der Tiroler jedoch nicht, auch nicht am ersten Par 5. Der erste Fehler ist dann gleich massiv: die schwere 7. Bahn knöpft ihm ein Doppelbogey ab, womit Max den Turn nur in 1 über Par erreicht.

Das Bogey zu Beginn der Back 9 kann er immerhin sofort wieder ausgleichen. Ein ungenaues Eisen am Par 3 der 13 führt zum nächsten Schlagverlust, womit der Fehlstart immer deutlichere Formen annimmt. Ein Kraftakt im letzten Drittel mit zwei Birdies rettet zumindest noch die Par-Runde von 71 Schlägen, womit sich der Rückstand auf die zu erwartende Cutmarke in Grenzen hält.

Die Runde des Eröffnungstages schießt spät der Engländer Will Enefer, der mit zwei Eagles und sechs Birdies eine fantastische 61 (-10) zusammenbastelt und damit drei Schläge vor dem Deutschen Marc Hammer dominiert.

Leaderboard Scottish Challenge