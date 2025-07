Highlight: Cut

Bei Emma Spitz läuft es auch am Finaltag der Women’s Scottish Open nicht wirklich rund, denn nach einem ziemlich verpatzten Wochenende bleibt im Dundonald Links der „Last-Second-Cut“ das Highlight der Woche.

Nachdem sich Emma Spitz nach einer 74er (-2) Auftaktrunde am Freitag mit der 71 (-1) noch auf den letzten Drücker ins Wochenende kämpfte, wollte es am Moving Day dann überhaupt nicht mehr laufen. Mit einer 79 (+7) rasselte die Niederösterreicherin sogar bis ans Ende des Wertungsklassements zurück, weshalb es am finalen Sonntag nun eher darum geht sich wieder ein gutes Gefühl für die anstehenden AIG Women’s Open kommende Woche zu holen.

Auch am Finaltag findet Emma von Beginn an dann jedoch keinen brauchbaren Rhythmus, denn nach einem Dreiputt auf der 10 und einem verpassten Up & Down auf der 12 leuchten rasch die ersten Fehler auf. Ein Par 5 Birdie lässt dann zwar ein wenig Hoffnung aufkommen, mit den nächsten beiden Bogeys direkt danach verpufft das kleine Erfolgserlebnis jedoch regelrecht.

Erst rund um den Turn kann die Schönbornerin ihr Spiel dann konsolidieren, hält weitere Fehler vorerst von der Scorecard fern und findet schließlich am Par 5 der 5 auch ihr zweites Birdie des Tages. Im Finish muss sie dann nach verzogenem Drive jedoch auf der 8 sogar noch ein Doppelbogey einstecken, womit sich lediglich die 76 (+4) ausgeht.

Damit beendet Emma das Turnier lediglich auf dem 70. und somit letzten Platz des Wertungsklassements und muss sich kommende Woche deutlich steigern, will sie bei den AIG Women’s Open in lukrativeren Leaderboardregionen mitmischen. Neo-Proette Lottie Woad (ENG) schnappt sich bei gesamt 21 unter Par den Sieg.

Fotos: LET

Leaderboard Women’s Scottish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Women’s Scottish Open.