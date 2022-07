Stotterndes Weekend

ITALIAN CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner hat bei der Hitschlacht im Golf Nazionale am Wochenende einige Schwierigkeiten und kommt nach Runden von 72 (+1) und 70 (-1) Schlägen über eine Mittelfeldplatzierung nicht hinaus.

Niklas Regner überstand die Hitzeschlacht der ersten beiden Tage noch mit Bravour und nahm als 20. den Moving Day klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen in Angriff. Allerdings hat er, wie schon letzte Woche, auch diesmal wieder am Wochenende hart zu kämpfen und kommt einfach nicht mehr wirklich ins Rollen. Bereits die 2 brummt dem Steirer am Samstag das erste Bogey auf und da er darauf nicht reagieren kann und sich auf der 5 und der 6 die nächsten Fehler einfängt, geht es bereits auf den Frontnine deutlich im Klassement in die verkehrte Richtung.

Erst zu Beginn der hinteren Platzhälfte geht sich dann auch das erste Birdie aus, dass er jedoch prompt in Form des nächsten Bogeys wieder verspielt. Danach allerdings stabilisiert er sein Spiel, holt sich zunächst am Par 5 der 14 das zweite Birdie ab und beendet die Runde mit noch einem weiteren Erfolgserlebnis. Mehr als die 72 (+1) will sich so jedoch dennoch nicht ausgehen, was ihm einige Ränge im Klassement kostet.

Weiterhin harte Arbeit

Der Sonntag lässt sich dann gleich wieder alles andere als prickelnd an, denn gleich das anfängliche Par 5 der 1 brummt ihm ein Bogey auf. Zwar gleicht er sein Score schon am Par 3 der 3 wieder aus, rutscht jedoch abermals sofort wieder in den Plusbereich ab. Erst danach findet er den benötigten Rhythmus und holt sich noch auf der 6 und dem Par 3 der 9 zwei weitere Birdies ab, was ihn vor den Backnine halbwegs in die richtige Richtung abbiegen lässt.

Doch auch weiterhin geht nicht wirklich sehr vieles ohne grobe Schwierigkeiten von der Hand, denn bei der italienischen Hitzeschlacht setzt es auf der 11 den nächsten Fehler, was ihn erneut auf Level Par zurückreicht. Erst ein weiteres Birdie auf der 13 schaukelt er dann gekonnt über die Zeit und darf sich so am Sonntag zumindest mit der 70 (-1) über eine rote Finalrunde freuen, wenngleich er mit dieser nur noch wenige Ränge gutmachen kann und Italien in etwa mit Rang 30 wieder verlässt.

Bereits kommende Woche ergibt sich für den jungen Steirer bei der Le Vaudreuil Challenge in Frankreich schon die nächste Möglichkeit, wo auch Timon Baltl und Martin Wiegele wieder auf Birdiejagd gehen werden. Vor allem im Hinblick auf die Konstanz ist das kommende Turnier ein echter Gradmesser, steht doch eine Woche später mit den Euram Bank Open im GC Adamstal das Heimevent auf dem Programm.

Leaderboard Italian Challenge